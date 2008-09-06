'Af çözümsel olacak'

Hatay Milletvekili ve AKP Grup Başkan Vekili Sadullah Ergin, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan öğrenci affı yasa tasarısı taslağının "kapsamın" üzerinde hala çalışıldığını belirterek, "Kapsam, toplumsal açıdan olabildiğince çözümsel olacaktır" dedi.

Sadullah Ergin, öğrenci affı bekleyen gençler tarafından kurulan ve öğrenci affının çıkarılması amacıyla yoğun çalışmalar yürüten Eğitim Hakkı Platformu temsilcilerini makamında kabul etti.

12 bin öğrenci profili

Platform temsilcileri, Ergin'e 12 bin öğrenci profilinin istatistiksel olarak değerlendirildiği raporu sunarken, affın kapsamı hakkındaki endişelerini ilettiler. Ergin, platform temsilcilerine, "Öğrenci affının hala hangi yılları kapsayacağı üzerinde çalışmalar sürdürülüyor. Henüz yasa tasarısı haline gelmedi ve Meclis'e gönderilmedi. Tasarının içeriğini bilmiyoruz, bu nedenle içeriği hakkında konuşamayız. Ancak kapsam, toplumsal açıdan olabildiğince çözümsel olacaktır" diye konuştu.

Öğrenci affı ile bin 700 yeni doktor

Ergin'e sunulan rapor içerisinde, 12 bin kişilik istatistiksel çalışma sonuçları ve yasanın yıl yönünden kapsamının belirlenmesinde önemli veriler olduğunu belirten platform temsilcileri, 2000 yılı öncesinde ilişiği kesilmiş bin 700 tıp fakültesi öğrencisinin olduğunu çoğunluğunun da 4 ve 5. sınıfta ilişiklerini kesme durumunda kaldığını belirttiler. YÖK'ün bu yıl ilgili fakültelerde bin 700 kişilik kontenjan artırımına gittiğine dikkat çeken Eğitim Hakkı Platformu temsilcileri, 2 yıl içerisinde topluma kazandırılabilecek doktor sayısının önemine dikkat çektiler.

Öğrenciler okula dönmek istiyor

Platform temsilcileri raporla ilgili olarak, "Bu rapor çerçevesinde istatistiki olarak 2000 yılı öncesinde özellikle sağlık sorunları doğal afetler ve maddi sıkıntılar nedeniyle ilişik kesmiş 33 bin öğrencinin bulunduğu ve bunlardan hali hazırda 8 ila 10 bininin tekrar okullarına dönmek istediği görülüyor" açıklamasında bulundular.