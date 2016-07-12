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Kültür-Sanat

Aerosmith'in gitaristi hastaneye kaldırıldı

Perry, konser esnasında halsiz ve yorgun haliyle izleyicilerin de dikkatini çekmişti

12 Temmuz 2016 19:34

İki gün önce New York’ta gerçekleşen özel bir konser için sahnede olan Joe Perry, konseri tamamlayamadı. Kuliste bayılan gitaristin sağlık durumu ciddileşince hastaneye kaldırıldı.

Aerosmith üyelerinden 65 yaşındaki gitarist Joe Perry, yakın zamanda Hollywood Vampires isimli diğer projesiyle karşımıza çıkmıştı. Johnny Depp ve Alice Cooper ile birlikte yer aldıkları grupları Hollywood Vampires ile dün akşam New York’ta konser veren Joe Perry, konser esnasında halsiz ve yorgun haliyle izleyicilerin de dikkatini çekmişti. Gitarını zaman zaman davulun kurulu olduğu platforma dayanarak çalan Perry, dinlenmek için gittiği kuliste bayılınca, ekip tarafından hızlı bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Şu an için durumunun sabit olduğu açıklanan müzisyen için Alice Cooper’da Twitter’dan Perry’nin durumunu soran hayranlara teşekkür etti.

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