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Spor

Advocaat'tan 4 futbolcuya uyarı

Tecrübeli teknik adam, futbolcularının Manchester United maçına odaklanmalarını istedi

18 Ekim 2016 11:14

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, performansları nedeniyle 4 ismi uyardı. 

Advocaat, antrenman öncesinde tesislerde futbolcularıyla Alanyaspor maçının görüntülü bir analizini yaptı. Oyuncularını sert bir dille uyaran Hollandalı çalıştırıcı, özellikle Stoch, Volkan Şen, Van der Wiel ve Hasan Ali Kaldırım'a yüklendi.

Tecrübeli teknik adam, daha sonra oyuncularından Alanyaspor maçını unutmalarını ve tamamen Manchester United maçına odaklanmalarını istedi.

“Ben kulübün başarısı için buradayım” diyerek konuşmasını sürdüren Hollandalı, “Beklentilerimin uzağındayız. Ancak ben hâlâ sizlere inanıyorum. Kendinizi geliştirebileceğinizi düşünüyorum. Hep birlikte Fenerbahçe’yi yukarı taşımak zorundayız. Bunun için de bireysellikten uzaklaşarak takım olmalıyız. Sahada mücadele etmeliyiz, savaşmalıyız. Sadece sizi değil kendimi de bu tablo nedeniyle suçluyorum” dedi.

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