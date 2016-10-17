T24 LogoT24 Logo
Spor

Advocaat, Pereira'yı aratıyor

Hollandalı teknik direktör Dick Advocaat'ın yönetimindeki Fenerbahçe, ligde çıktığı her maçta gol yedi

17 Ekim 2016 12:54

Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de oynadığı yedi maçta iki galibiyet üç beraberlik iki yenilgi aldı ve dokuz puan topladı. Fenerbahçe böylece üç puanlı sistemde en kötü üç başlangıcından birini yaptı.

Fenerbahçe bu sezon dışında 2008-09 sezonunda 7.haftada 9 puan, 1990-91 sezonunda 7.haftada 8 puan alabilmişti. Fenerbahçe sözü geçen 2008-09 sezonunda ligi 4.sırada, 1990-91 sezonunda ise 5.sırada tamamlamıştı. Fenerbahçe geçen sezon 7.haftayı 14 puanla geçmişti.

 

Gol yemediği maç yok

 

Süper Lig'in ilk 7 haftası tamamlanırken kalesinde gol göremeden maç bitiremeyen sadece iki takım kaldı. Fenerbahçe ve Kayserispor oynadıkları yedi maçta da kalesinde en az bir gol görürken sarı-lacivertli takım toplam 9 gol,

Kayserispor ise toplam 14 gol yedi. Fenerbahçe geçen sezon Vitor Pereira yönetiminde Süper Lig'de oynadığı 34 maçın 17 tanesini gol yemeden bitirmişti.

 
Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de oynadığı yedi maçta kalesine 26 isabetli şut çektirdi. Fenerbahçe kalesine gelen bu 26 isabetli şutun 9 tanesini gol oldu.

Bir başka deyişle Fenerbahçe kalesine gelen isabetli şutların %35'i gol oldu. Fenerbahçe geçen sezonun son üç maçını da katarsak üst üste 10 maçtır kalesinde gol görüyor. 
 

ETİKETLER

FenerbahçeDick AdvocaatPereiraSpor Toto Süper Lig

İlgili Haberler

"Fenerbahçe'nin temel sorunu en iyi oyuncularının Volkan ve Mehmet Topal olması"

Mehmet Demirkol, Fenerbahçe'de kalite sorunu yaşandığını söyledi

Fenerbahçe TV'de çıldırtan yorum!

FB TV'de bir taraftarın yaptığı yoruma, sarı-lacivertli taraftarlar tepki gösterdi

"Aziz Yıldırım'ın bir an önce gitmesi gerekiyor"

Spor yazarları, Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor maçını değerlendirdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24