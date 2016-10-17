Advocaat, Pereira'yı aratıyor

Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de oynadığı yedi maçta iki galibiyet üç beraberlik iki yenilgi aldı ve dokuz puan topladı. Fenerbahçe böylece üç puanlı sistemde en kötü üç başlangıcından birini yaptı.



Fenerbahçe bu sezon dışında 2008-09 sezonunda 7.haftada 9 puan, 1990-91 sezonunda 7.haftada 8 puan alabilmişti. Fenerbahçe sözü geçen 2008-09 sezonunda ligi 4.sırada, 1990-91 sezonunda ise 5.sırada tamamlamıştı. Fenerbahçe geçen sezon 7.haftayı 14 puanla geçmişti.

Gol yemediği maç yok

Süper Lig'in ilk 7 haftası tamamlanırken kalesinde gol göremeden maç bitiremeyen sadece iki takım kaldı. Fenerbahçe ve Kayserispor oynadıkları yedi maçta da kalesinde en az bir gol görürken sarı-lacivertli takım toplam 9 gol,



Kayserispor ise toplam 14 gol yedi. Fenerbahçe geçen sezon Vitor Pereira yönetiminde Süper Lig'de oynadığı 34 maçın 17 tanesini gol yemeden bitirmişti.



Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de oynadığı yedi maçta kalesine 26 isabetli şut çektirdi. Fenerbahçe kalesine gelen bu 26 isabetli şutun 9 tanesini gol oldu.



Bir başka deyişle Fenerbahçe kalesine gelen isabetli şutların %35'i gol oldu. Fenerbahçe geçen sezonun son üç maçını da katarsak üst üste 10 maçtır kalesinde gol görüyor.

