Advocaat ile yola devam kararı

Fenerbahçe yönetimi, Alanyaspor beraberliğinin ardından takımın toparlanması için izlenecek yol haritasını belirledi.

Kadıköy’de “Yönetim istifa” sesleri yükselse de, Dick Advocaat maç sonunda “Yönetim benden iyisini bulacaksa hemen yarın bunu yapabilirler, ben kendim için değil kulüp için buradayım” diyerek yönetime bir mesaj yollasa da, sarı-lacivertli yönetim radikal bir karar eşiğinde değil.



Sözcü'nün haberine göre; Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, Dick Advocaat’dan övgü dolu sözlerle bahsetmişti. Hollandalı teknik adamın herkese saygı duyduğunu vurgulayan Uslu, 7 Ekim’de basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda; “Advocaat, adam. Adam gibi adam. İyi antrenör, kötü antrenörün dışında Fenerbahçe için önemli olan iyi adam olması. Nasıl Aykut Kocaman iyi bir adam, bu da adam. Efendi birisi. Adam, ‘hazır olmadan hemşeriyi oynatmam’ diyor. Başarılı olmak, yalnız O’nun veya Fenerbahçe’nin elinde değil. Başarılı olmanın 7 koşulu var. İkisini söyleyeceğim. Birincisi, herkese eşit muamele yapılması lazım. Fenerbahçe Futbol Takımı’na eşit muamele yapılmıyor. Net. Kimin yapmadığını bilemem. Federasyondur, hakemdir veya odur budur… İkincisi, Advocaat, rakip antrenörlerle eşit şartlarda başlamadı. Sezon öncesi geçirmedi. Sezon başladıktan sonra göreve geldi” şeklindeki sözleriyle Advocaat’ın arkasında olduklarını ve Hollandalı hocaya güvendiklerini dile getirmişti.