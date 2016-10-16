Advocaat: Yarın beni gönderebilirler, böyle devam edemez!

Fenerahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Alanyaspor beraberliğinin ardından basın toplantısı düzenledi. Advocaat, ”Eğer kulübümüz daha iyisini bulabilir ve o şekilde yola devam edebileceklerini düşünüyorlarsa bunu yarın yapabilirler" diye konuştu. Advocaat, takımın durumla ilgili, “Böyle devam edemez” yorumunu yaptı.

Takımın kötü gidişatının nedeni ile ilgili fikirleri olduğunu belirten Advocaat, "Çok üzücü, hayal kırıklığına uğratacak bir skorla ayrılıyoruz. Ligin üst sıralarında olmak istiyorsanız, evinizde maçları kazanmalısınız. İyi değil. Neler olduğunu, neyin yanlış olduğunu bulmalısınız. Bu konuyla ilgili fikirlerim var, ama bunu içeride konuşmanın doğru olduğunu düşünüyorum. Böyle devam edemez" ifadelerini kullandı.

Van Persie'nin performansı ile ilgili görüşleri sorulan Hollandalı hoca, "Bahane kabul edilemez, her takım sakatlıklarla karşı karşıya kalıyor. Biz berabere kaldıysak, takım halinde berabere kaldık. 3 tane bireyin aldığı bir skor değildi. Demek ki daha fazlasını yapmalıydık. İlk yarıda iyi bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum. İkinci gol gelmedi ve 1-0 devam edince baskı da devam ediyor. Rakibimiz kontra atak arıyordu. 7 puanları vardı, 8 yaptılar. Gerçek bir kontra atak golüyle beraberliği sağladılar. Yediğimiz golde de birileri uyuyordu. Yediğimiz golü izledim, çok ucuz bir gol olmuş" diye konuştu.

Manchester United ile oynayacakları maç ile ilgili görüşleri sorulan deneyimli teknik adam, "Şu anda Manchester United maçını konuşacak bir modda, iyi bir modda hissetmiyorum kendimi.” dedi.