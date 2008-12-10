ADÜ'nün Erasmus başarısı

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektör Yardımcısı ve Erasmus Kurum Koordinatörü Prof. Dr. Berent Dişçigil, "ADÜ, Erasmus Projesi'ni yüzde 100 perforsmansla uyguluyor ve her geçen yıl yeni Avrupa üniversiteleriyle sözleşme imzalayarak uygulama alanını genişletiyor" dedi.



Prof. Dr. Dişçigil, yaptığı açıklamada, ADÜ'nün 2004 yılında Erasmus Üniversite Beyannamesi'ni imzalayarak Erasmus Öğrenci Değişim Projesi'ni uygulamaya başladığını belirtti ve 4 yıldır çok iyi ber performans sergilediklerini söyledi. Söz konusu projeyi ADÜ Haber Dergisi'nde de kamuoyuna tanıtıklarını, bu proje sayesinde üniversitenin yurt içi ve yurt dışında tanınmasına katkı sağlandığını ifade eden Prof. Dr. Dişçigil, şöyle konuştu: "ADÜ, Erasmus Projesi'ni yüzde 100 performansla uyguluyor ve her geçen yıl yeni Avrupa üniversiteleriyle sözleşme imzalayarak uygulama alanını genişletiyor. Erasmus Projesi'ni ilk uygulayan 15 pilot üniversite arasında yer almamasına rağmen hızla yayılma hızı ve performansıyla pek çok üniversiteye örnek oluşturan ADÜ'nün, Avrupa Birliği (AB) üyesi toplam 67 üniversiteyle anlaşması bulunuyor."



ADÜ'de Erasmus Projesi kapsamında ilk hareketliliğin öğretim üyesi düzeyinde 2004-2005 akademi yılında, öğrenci-öğretim üyesi hareketliliğinin ise 2005-2006 akademik yılında gerçekleştiğini ifade eden Prof. Dr. Dişçigil, 2006-2007 akademik yılında yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarına eğitime giden öğrenci sayısının 70'e, çalışma ziyaretinde bulunan öğretim elamanı sayısının ise 41'e ulaştığını belirtti. Prof. Dr. Berent Dişçigil, 2007-2008 akademik yılı dahil olmak üzere yurt dışına toplam 181 öğrenci ve 110 öğretim üyesinin gittiğini, yurt dışından ise 29 öğrenci ve 38 öğretim üyesi geldiğini vurgulayarak, şöyle devam etti: "Bu yıl maalesef AB, 2001 yılında 3 milyon değişim hedefine ters bir hareket yaparak, bütçe kısıtlamasına gitti. Bunun nedenlerini tam olarak bilemiyoruz, ama bizim hedeflerimizi de törpüledi. 2008-2009 akademik yılında üniversitemizden sadece 60 öğrenci ve 34 öğretim elamanı hareketlilikten yararlanabilecek. Verilen bütçe ile ancak bu mümkün."

