Adrien Brody, 'Succession'ın kadrosunda

Oscar ödüllü oyuncu Adrien Brody, "Succession" dizisinin üçüncü sezon oyuncu kadrosuna dahil oldu. Emmy ve Altın Küre'li HBO dizisinin kadrosunda Brian Cox, Jeremy Strong, Kieran Culkin, Sarah Snook, Hiam Abbass, Nicholas Braun, Peter Friedman, Matthew Macfadyen, Alan Ruck ve Rob Yang gibi isimler yer alıyor.

Beyazperde'nin haberine göre, dizinin üçüncü sezonunda, ailesel, siyasi ve mali ittifakları güvence altına almak için çabalayan aile, sert bir şirket savaşının aile içi iç savaşa dönüşme tehdidiyle birlikte gerilimli anlar yaşayacak.

Adrien Brody, Waystar'ın mülkiyeti için yapılan mücadelede kilit rol oynayan milyarder aktivist yatırımcı Josh Aaronson karakterini canlandıracak.

Diziye geçtiğimiz günlerde Alexander Skarsgård'ın da dahil olduğu duyurulmuştu.