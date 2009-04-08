Adriana sezonu açtı

Dünyanın en güzel kadınlarının yaşadığı ülke olarak bilinen Brezilya'nın hiç kuşkusuz en tanıdık modellerinden Adriana Lima, 9 yıldır modelliğini yaptığı Victoria's Secret'ın 2009 yazı bikinilerinin yeni katalog çekimleri için bir kez daha iş başında.Podyumların en çok kazanan güzeli Lima, güneş, deniz ve kum eşliğinde verdiği pozlarda yine kışkırtıcı güzelliğini sonuna kadar kullanırken, giydiği bikinilerden yeşil renkte olan, yanık teniyle müthiş bir uyum yakaladı.Geçtiğimiz günlerde de Miranda Kerr, markanın son sütyen tasarımları için poz vermişti. Kerr, Hollywood'un genç oyuncularından Orlando Bloom'la birlikte.