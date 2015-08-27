Adriana Lima'yı kandırarak 'bozkurt' işareti yaptırdıkları iddia edilen boksör kardeşler: Çıkan haberler bizi üzdü

Brezilyalı manken Adriana Lima'nın 'bozkurt' işareti yaptığı videoda yer alan boksör kardeşler Altuğ ve Buğra Öner, ünlü mankenin menajerinin yaptığı "kandırıldık" açıklamalarını reddetti ve "Lima'yı kandırarak 'bozkurt' işareti yaptırdığımız yönündeki haberler yalandır" dedi.

Adriana Lima'nın "bozkurt" işareti yaptığı ve uluduğu videonun yayınlanmasının ardından, dünya medyasında ünlü mankenin aslında terörist bir gruba destek verdiğine dair haberler yayınlanmıştı. Bu iddialar üzerine açıklama yapan Lima'nın sözcüsü, "Adriana'nın Türkiye'deki hiçbir siyasi partiyle bağlantısı yok. Böyle örgütlerle bağlantısı olduğu yönündeki imaları da kati surette reddediyor. Kendisinin iyi niyeti istismar edilerek böyle bir video çekilmesi ve bilgisi ya da rızası olmadan yayınlanması Adriana'yı hayal kırıklığına uğrattı" ifadelerini kullanmıştı.

HaberTürk'te yayımlanan habere göre, Adriana Lima'nın sözcüsünün açıklamasını yalanlayan Altuğ ve Buğra Öner kardeşler, şunları söyledi:

"Amerika'nın Miami Kenti'nde 45 günlük bir kampa girdik, antrenman yaptık. Orada boks salonunda Adriana Lima ile karşılaştık. Antrenörümüz tanıştırdı. Daha sonra orada fotoğraf çektirmek istedik. Salona ilk gittiğimizde ringin arkasında Göktürk Bayrağı ve Doğu Türkistan Bayrağı asılıydı. Onu kendisine anlattık. Zaten Göktürk Bayrağı'nı biliyorum dedi. Ve biz Türkün sembolü olan Bozkurt'u yaptık. Kendisine de söyledik. Vücutlarımızda bulunan Atilla ve Kürşat dövmelerini de gösterince, onları da bildiğini söyledi. Sonra biz video çekerken 'Bozkurt' işarete yaparak uludu. Biz ona 'Bozkurt' işaretinin siyasi olmadığını Türklük ile alakalı olduğunu, Türklüğün simgesi olduğunu söylemiştik. Yaptığı hareketin anlamından, Türklük ile alakalı olduğundan bilgisi vardı. Hatta kendisi ayak bileğindeki ay-yıldızlı dövmeyi göstererek 'Bende de Türk Bayrağı var' dedi. Ancak Türk ve yabancı basında çıkan kendisini kandırarak Bozkurt işareti yaptırdığımız haberleri bizleri çok üzdü."



Olayın sadece bir selamlaşma gibi, sempatik birkaç dakika geçirmek için yapıldığını anlatan boksör Öner Kardeşler, şöyle devam etti:

"O zamanda Doğu Türkistan'da Çin zulmü vardı. Amerika'ya Doğu Çin'den bir protesto gitti. Biz onu orada açıklamamıştık. Maçımızı bitirelim demiştik. Amerika'da da sıkıntı çektik ama sustuk. Konsolosluk devreye girdi. Daha sonra tatlıya bağlandı olay. Hiçbir sıkıntı çıkmadı. Adriana'ya durumu anlattık. Hiçbir sorun yok, antrenmanlara devam edebiliriz dedi. Biz de onunla birlikte antrenmanlarımıza da devam ettik. Oradaki antrenmanlarımızdan konuşma, birlikte ip atlama görüntülerimizde var. Yayınlanan bazı haberlerde onun antrenman yaptığı salonu ziyaret edip, kandırarak Bozkurt işareti yaptırdığımız doğru değildir."



"Nasıl Ruslar'ın ayı, İngilizler'in aslanı, Amerikalılar'ın kartal sembolü varsa Türklerin de simgesi Bozkurttur. Kesinlikle siyasi bir simge ya da amblem değildir. Dünya basınında yapılan haberlerle biz terörist gibi gösterildik, yalancı durumuna düşürüldük. Yurt dışında ülkesini, tarihini temsil eden Türk Milli Sporcuları olarak, terörist gibi gösterildik. Bu olaylar bizim yabancı sponsor görüşmelerimizi de etkiledi. Biz sadece bu haberlerin gerçeğinin bilinmesini istiyoruz."



Sporcuların babaları Murat Öner ise "Sporcunun yapması gereken şey, bayrağını tanıtmak, ülkesini tanıtmak, turizm elçisi olmak. Çocuklarım bunu yapıyorlar. Kimse onları farklı konuların içerisine çekmesin" diye yaşananlara tepki gösterdi.