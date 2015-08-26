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Adriana Lima, 'bozkurt' işaretinin anlamını bilmiyormuş

Bozkurt işareti yapan Brezilyalı model, sosyal medyada tepki görmüştü

26 Ağustos 2015 12:52

Bozkurt işareti yapmasıyla gündeme gelen Adriana Lima’nın sözcüsü, Brezilyalı modelin yaptığı hareketin siyasi anlamını bilmediğini söyledi.

Dünyaca ünlü model Adriana Lima'nın geçen ay Miami'deki bir spor salonunda Türk boksör Buğra Öner'in ricası üzerine yaptığı bozkurt işaretinin ve ulumasının yankıları sürüyor.

Bu olayla ilgili özel bir haber yayımlayan İngiliz Daily Mail gazetesi, 33 yaşındaki Brezilyalı modelin sözcüsünün açıklamalarına yer verdi.

Gazeteye konuşan sözcü, "Video, Adriana'nın Miami'deki spor salonunu ziyaret eden bir Türk boksörün suflesi ve kayda almasıyla oluştu... Kendisine, el işareti ve söz konusu nidanın da bu boksörün spor salonunun simgeleri olduğu söylendi. Yaptığı şeyin daha geniş bir anlamı olduğundan ya da siyasi bir grupla bağlantısı olduğundan habersizdi" dedi.

Lima'nın sözcüsü, "Adriana'nın Türkiye'deki hiçbir siyasi partiyle bağlantısı yok. Böyle örgütlerle bağlantısı olduğu yönündeki imaları da kati surette reddediyor. Kendisinin iyi niyeti istismar edilerek böyle bir video çekilmesi ve bilgisi ya da rızası olmadan yayınlanması Adriana'yı hayal kırıklığına uğrattı" ifadesini kullandı.

 

 

 

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