Adriana Lima’dan Türk şoföre jest

Geçtiğimiz aylarda Acun Ilıcalı’nın sunduğu “ Var mısın Yok musun” a katılan ünlü model Adriana Lima, Newyork’ta bindiği taksinin Türk şoförüne hayatının jestini yaptı.



Bahadır Karakaş’ın kullandığı taksiye binen ve sohbet sırasında onun da “Var mısın Yok musun”a başvurduğunu öğrenen manken, yolculuk sonunda kendisinden para almayan şoförün jestini karşılıksız bırakmadı.

Karakaş’ın kartını alan Lima, araçtan iner inmez Acun Ilıcalı’yı aradı ve şoförü programa çıkarması için ricacı oldu. Lima’yı kırmayan Acun Ilıcalı, Karakaş’ı yarışmanın dün akşam ekrana gelen bölümüne çıkardı. Programın son 20 dakikasında ise Lima’yla telefon bağlantısı kuruldu.