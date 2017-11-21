Adriana Lima'dan Tülin Şahin'e el şakası

Model Tülin Şahin sosyal medya hesabından, dünyaca ünlü Brezilyalı model Adriana Lima ile çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Şahin'in paylaşımında Adriana Lima’nın Tülin Şahin'e el şakası yaptığı kareler yer aldı.

Bu yıl Victoria’s Secret şovuna katılan Tülin Şahin sosyal medya hesabından bu etkinlikle ilgili olarak paylaşımlarda bulundu. Pembe Halı’da yürüyen ilk Türk olan Şahin podyuma çıkmadan önce kuliste model arkadaşlarıyla birlikte çekimler yaptı.

Bu çekimlerden iki kareyi takipçileriyle paylaşan Tülin Şahin’in Adriana Lima ile verdiği pozlar büyük ilgi gördü.

Adriana Lima’nın müstehcen bir şakasına maruz kaldığı görülen Şahin o karelere; “Kulisteki moda çekimleri de yapıldı Adriana Lima… Şimdi sıra ‘pink carpet' de (Pembe Halı) yürümeye geldi çok heyecanlı” notunu düştü