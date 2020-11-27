Adriana Lima'ya Sivas'tan teklif: İsterse bir Kangal köpeğini daha hediye gönderebiliriz

Dünyaca ünlü model Adriana Lima, geçen yıl bir Sivas kangalı almıştı. Lima yakın zamanda bir tane daha kangal köpeği aldı ve köpeklere sosyal medya hesabı açtı. Hesaba ilginin artması ile Sivas Doğal Irk Kangal Köpeği Sevenler ve Koruyanlar Derneği Başkanı Orhan Yalçınkaya, "Adriana Lima isterse, bir Kangal köpeğini kendisine hediye gönderebiliriz" dedi.

Adriana Lima, ilk olarak geçen yılın temmuz ayında Sivas Kangal köpeği bakmaya başlamıştı. İlk köpeğine 'Darry' adını veren Lima, ikinci kangal köpeğini de sahiplenerek 'Duran' ismini verdi. Lima bu köpekler adına sosyal medya hesabı açtı. Kangallar için ise dünyanın en güzel köpeği dedi.

Adriana Lima, sosyal medyadan "ABD'ye yasal yollarla Sivas Kangalı getirin ve bu eşsiz köpeklerin keyfini sürün. Bu köpekler eşsiz ve muhteşem" paylaşımı yaptı. Bu paylaşımın ardından Sivaslı Kangal köpeği yetiştiricileri harekete geçti.

Sivas Doğal Irk Kangal Köpeği Sevenler ve Koruyanlar Derneği Başkanı Orhan Yalçınkaya şöyle dedi: "Adriana Lima'nın kangal sevgisi ve tanıtımına katkı sunması bizleri memnun etti. Kangalların yurtdışına çıkışında bazı prosedürler var. Bunlar daha düzgün, daha işlevsel hale getirilir ise dünyadaki herkesin bu canlıyı sahiplenip besleme imkanını sağlamış oluruz. Mesela Adriana Lima bir yavru sahiplendiğini söylemiş. Hatta Sivas şartlarından alındığı söylenmiş ama Türkiye'den 4 aylıktan daha önce bir köpeğin yurtdışına çıkışı yasak. Çünkü evrakı dahi 4 aylık olunca hazırlanıyor.

Kangal, kesinlikle bulunduğu ortama uyum sağlayabilen bir canlı olduğu için ister Afrika'da ister kutuplarda olsun her ortama uyum sağlar. Sadece bu canlının doğru kişilerden temin edilmesi gerekiyor. Buna önem verilmesi gerekiyor. Eğer Adriana Lima isterse, biz 4 aylık olduğu zaman tüm aşıları yapılmış, orijinal Sivas menşeli, anne-baba şecereli yeni bir Kangal köpeğini kendisine hediye gönderebiliriz."