Adriana Lima, Victoria's Secret'a gözyaşları içinde veda etti

Dünyaca ünlü iç çamaşırı ve pijama markası Victoria’s Secret’ın her yıl adından söz ettiren defilesi dün ABD’nin New York kentinde yapıldı. Adriana Lima ise melek olarak dün 19. ve son yürüyüşünü yaptı. Lima, podyuma veda ederken gözyaşlarını tutamadı.

Victoria's Secret defilesi, dün New York'ta her yıl olduğu gibi görkemli bir defile gerçekleştirdi. Gigi Hadid, Kendall Jenner, Candice Swanepoel ve başka birçok model, markanın yeni iç çamaşırlarıyla podyumun tozunu attırdı. Defilede Winnie Harlow gibi yeni melekler de yer aldı. Her yıl özel olarak tasarlanan fantezi sütyenini giyen isim de bu yıl İsveçli model Elsa Hosk oldu.

Defileye damga vuran isimse Adriana Lima oldu. 1999 yılından beri Victoria's Secret ile çalışan ünlü model son kez podyuma çıktı.

Markadaki meleklik kariyerini sonlandıran 37 yaşındaki model, 19. ve son yürüyüşünü yaparken gözyaşlarını tutamadı.

Seyircilerin alkış yağmuruna tuttuğu Adriana, duygusal anlar yaşadı. Kıdemli melek, ellerini göğsünde kavuşturarak marka ve kendisini alkışlayan kalabalığa teşekkür etti.

Lima, Instagram hesabından da markaya hitaben "Bana dünyayı gösterip sırlarını paylaştığın ve en önemlisi bana kanatlar berip uçmayı öğrettiğin için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.