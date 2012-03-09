Adriana Lima: İstanbul'da kendimi evimde gibi hissediyorum

T24 - Reklam çekimi için İstanbul’a gelen dünyaca ünlü manken Adriana Lima, “İstanbul, benim favori şehirlerimden biri. Burada kendimi evimde gibi hissediyorum” dedi.

Brezilyalı manken Adriana Lima, Mavi Jeans’in 2012 İlkbahar-Yaz sezonu reklam çekimleri için İstanbul’a geldi. Senaryosunu Ali Taran’ın yazdığı reklam filmi için önceki gün kamera karşısına geçen Lima, Four Seasons Otel’de düzenlenen basın toplantısına da katıldı. Hürriyet'in haberine göre, yoplantıya “Merhaba” diyerek başlayan sempatik güzel, “İstanbul’da olmak harika. İstanbul benim favori şehirlerimden biri. Burada kendimi evimde gibi hissediyorum” dedi. Adriana Lima, detayları sır gibi saklanan reklam filmiyle ilgili ipucu isteyen basın mensuplarına esprili bir dille yanıt verdi: “Senaryo ve içeriği söyleyemem ama şöyle diyebilirim; ‘vay vay vay’!”

'Kendimle gurur duyuyorum'

Adriana Lima, toplantıda hayranlarının Twitter üzerinden yönelttiği sorulara da cevap verdi. “Manken olduktan sonra hayatımda çok şey değişti. Ama ben aynı kızım ve kurallarımı koruyorum, bu nedenle kendimle gurur duyuyorum. Mesleğim sayesinde tüm dünyayı gezebildiğim için çok mutluyum. Türkiye gibi yerlere de gelebiliyorum. Bu çok keyifli” diyen Lima, bir soru üzerine de otobiyografisini yazabileceğini söyledi: “Hep kitap yazmak istedim. Bu benim çocukluk rüyamdı. Bu soruyla beraber Türkiye’den kitabın başlangıcını yaparım belki.”