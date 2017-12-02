Adriana Lima: Büyü devam ediyor

Dünyaca ünlü top model Adriana Lima, Instagram sayfasında yazar Metin Hara ile öpüşürken çekildiği fotoğrafını paylaştı.

Top model, Instagram sayfasında Hara ile öpüşürken çekilen bu pozunu "Büyü devam ediyor" notuyla birlikte paylaştı. Lima'nın bu paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

Lima'nın birçok takipçisi "Adam gerçekten de büyü yaptı herhalde" şeklinde yorum yaptı. Bazıları da Lima'nın çıplak ayaklı olmasına gönderme yaparak "Bu Adriana'nın nezaketi. Boy farkı belli olmasın diye ayakkabılarını çıkarmış" diye yazdı.