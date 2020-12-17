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Adriana Lima: Bu fotoğrafı kim çektiyse bana mesaj atsın

17 Aralık 2020 15:30

Ünlü model Adriana Lima, yıllar önce bir kampanya için çekilen fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Lima, gönderisine, "Bu fotoğrafı kim çektiyse lütfen bana mesaj atsın, kaynak belirteceğim" notunu düştü.

Eski top model Adriana Lima, dikkat çeken sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Lima, yıllar önce bir kampanya için çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. 39 yaşındaki Adriana Lima, gönderisine şu notu düştü:

“Bu fotoğrafı buldum. Genellikle çektiğim her şeyi hatırlarım ama bu istisna. Gözüme takıldı. İçeriği beğendim ve paylaşmaya karar verdim. Bu fotoğrafı kim çektiyse lütfen bana mesaj atsın, kaynak belirteceğim. Hatırlamadığım için özür dilerim.”

 

 

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