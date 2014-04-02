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Adriana Lima Boğaz'da soyundu

Brezilyalı top model Adriana Lima, İstanbul Boğazı’nda reklam filmi çekimi yaptı

02 Nisan 2014 17:33

Reklam çekimi için İstanbul'a gelen top model Adriana Lima, Galata Köprüsü'nde objektif karşısına geçti.

Çırağan Sarayı'nda devam eden çekimlerin ardından kendisi için tahsis edilen otobüs karavanda dinlendi.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre, yaklaşık 4 saat süren çekimlerde ünlü model boğaza nazır vücut bakımı yaptı. Çekimler boyunca çok üşüyen Lima, öksürük nöbetleri geçirdi.

Ünlü model ısınmak için bornoz ve havlulara sarıldı. Bu sırada fotoğrafını çeken muhabirlere Türkçe olarak 'Merhaba, kolay gelsin' dedi.

 

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