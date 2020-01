Dünyaca ünlü manken Adriana Lima sosyal medya hesabından Ankara patlamasıyla ilgili mesaj paylaştı.

Lima Instagram hesabındna yaklaşık 7 milyon takipçisiyle paylaştığı mesajında “Ankara için dua edin, dünyanın daha köklü değişikliklere ihtiyacı var” (Pray for #ANKARA, the world needs some drastic changes) ifadelerini kullandı.

Ankara'da Kızılay Meydanı'nda dün bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında 37 kişi hayatını kaybetmiş, 125 kişi yaralanmıştı.