Adriana Lima, Acun Ilıcalı hakkında konuştu...

Yapımcı Acun Ilıcalı ile birlikte olduğu iddia edilen Victoria Secret’s meleklerinden Adriana Lima, “Ben Acun’la birlikte değilim. Hiç çıkmadık, buluşmadık, özel hiçbir şey yaşamadım, beraber olmadım. Evlilik dedikoduları koca bir yalan, çok aptalca. Acun benim sadece arkadaşım” dedi.

Daha önce şarkıcı Murat Boz’la kamera karşısına geçen bir başka Victoria Secret’s meleği Candice Swanepoel da “Çok yakışıklı bir şarkıcıydı, hâlâ sevgilisi var mı?” diye sordu.

Hürriyet gazetesi yazarı Sibel Arna, Victoria Secret’s meleklerinin kulislerine girdi. Arna’nın “Victoria’nın sırları döküldü” başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Adriana Lima: Evlilik dedikoduları koca bir yalan

Acun Ilıcalı’nın Adriana Lima’yla aşkı son bir haftanın en çok konuşulan haberiydi. Ilıcalı sessizliğini korurken Adriana’yı kuliste kıstırıyorum

Bu Lima’yla üçüncü karşılaşmamız. İki yıl arayla İstanbul’da röportaj yapmıştık. Hatta son gelişinde onu havaalanında karşıladık, helikopterle İstanbul semalarında dolaşırken konuştuk. Beni Victoria’s Secret’ın kulisinde görünce çok şaşırdı “Seni hatırlıyorum” dedi hemen. Saçları maşayla dalgalandırılıyordu, sorularımı sormak için hemen yanına iliştim. Önce günün anlam ve ehemmiyetine ilişkin duygularını aldım: “Victoria’s Secret Fashion Show benim için ve tüm dünya için en önemli moda olayı. Yeni yıl duygusuyla özdeşleşti. Yakında Noel Baba’yı tahtından ederiz.”

Gergin görünüyordu, hatta üzgün... “Her sene şov öncesi biraz gergin, fazlasıyla heyecanlı oluyorum. Bu, hiç azalmıyor” dedi ama beni pek tatmin etmedi. Vücut ölçülerine göre üzerine tasarlanan 2 milyon dolarlık tasarımı gururla taşıyacağını anlattı, sonra ben fasulyenin faydalarına geldim. Yumuşak bir geçişle “Türkiye deyince aklına ne geliyor?” diye sordum.

“Türkleri çok seviyorum. İstanbul’a gelince kendimi harika hissediyorum. Brezilya ve Miami’den sonra üçüncü evim İstanbul. Enerjisine bayılıyorum” diyerek cevaplayınca pası aldım ve soruyu patlattım: “Türkiye’de yakında Acun Ilıcalı ile evleneceğiniz konuşuluyor. Gelinimiz olacak mısın?”

'Özel hiçbir şey yapmadık'

Başımızda dikilen üç gardiyan menajer üzerime atlıyor. “Özel hayatı hakkında konuşmuyor”, “Bu soruyu geçelim”, “Evet, son sorunuzu alabilir miyiz?” bağrışmaları arasında ortaokul İngilizce dersindeki öğretmenler gibi “True or false Adriana?” (Doğru mu yanlış mı?) diye bağırıyorum.

Adriana “Ben bu gazeteciyi tanıyorum. İlk ve son kez cevap vereceğim” diyerek menajerlerini susturuyor, açıklamasını yapıyor:

“Ben Acun’la birlikte değilim. Hiç çıkmadık, buluşmadık, özel hiçbir şey yaşamadım, beraber olmadım. Evlilik dedikoduları koca bir yalan, çok aptalca. Acun benim sadece arkadaşım.”

Candice Swanepoel: Murat Boz'un hala sevgilisi var mı?

Candice 26’sına geldi, 19 yaşından beri melek ama yeni yeni dikkat çekiyor. Türkiye’den geldiğimi söyleyince bana bu yaz yaptığı turu anlatıyor. Kapadokya, Pamukkale, Efes dolaşmışlar. Peribacalarından, Pamukkale’deki travertenlerden çok etkilenmiş. “Türkiye’de bir insanı şaşırtacak çok şey var. İstanbul’da alışveriş yapmayı özellikle de mücevher almayı seviyorum” diyor. Tesadüf bu ya Candice kariyerindeki ilk reklam filmini 2010’da İstanbul’da çekmiş. Murat Boz’la birlikte bir reklamda oynamış. Hatırlayınca heyecanlanıyor:

“Çok yakışıklı bir şarkıcıydı, hâlâ sevgilisi var mı?” Ayrıldıklarını söylüyorum, yüzünde güller açıyor, Murat Boz’a duyurulur.

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