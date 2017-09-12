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Kültür-Sanat

Adramytteion Antik Kenti kazılarında tarihi kilise kalıntısı bulundu

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Burhaniye ilçesindeki Adramytteion Antik Kenti'nde, 2017 yılı kazı çalışmalarının sonuna yaklaşılırken, M

12 Eylül 2017 19:13

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Burhaniye ilçesindeki Adramytteion Antik Kenti\'nde, 2017 yılı kazı çalışmalarının sonuna yaklaşılırken, M.S. 800 yıllarında yapılmış olan kilise kalıntısına rastlandı.
Kazı başkanlığını yürüten Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kuzey Ege Arkeoloji Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Murat Özgen, başta Mimar Sinan Üniversitesi olmak üzere farklı üniversitelerin katıldığı, belediyenin de destek verdiği Adramytteion Antik Kenti\'ndeki kazı çalışmalarının 2012\'den beri yapıldığını söyledi. Ören Mahallesi\'ndeki Adramytteion Antik Kenti kazılarıyla ilgili Koruma Amaçlı İmar Planı\'nın onaylandığını belirten Yrd. Doç. Dr. Murat Özgen, kazı çalışmalarının iki hafta sonra tamamlanacağını açıkladı. Kazı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Özgen, \"Bu yıl kazı çalışmalarımız bizim C bölgesi olarak adlandırdığımız Ören Tepe\'nin üzerindeki yüksek tepecikteki alanda  devam ediyor. 2000- 2006 yıllarındaki kazılarda arkamızda büyük bir kilise bulunmuştu. M.S.11. yüzyıla tekabül eden bir kilise. 2 yıl önce yaptığımız çalışmada bir başka kilisenin apsisine denk geldik. Mimari incelemelerde 11\'inci yüzyılda Çakabey\'in buradaki etkisiyle bir yıkım gerçekleştiğini zaten biliyorduk. Tespit ettiğimiz M.S. 800. yüzyıl kilisesi, bunu doğrular nitelikte tahrip edilmiş. Fakat bu yıkımlardan sonra tekrar fonksiyonu daraltılmış ve mezar şapel olarak kullanılmış olduğunu gördük. Şu anda mezar şapel içindeki mezarlardan biri açılmaktadır. Çalışmalarımız depo çalışması ve yayın çalışması şeklinde davam edecek. İki haftalık süremiz var. İki hafta içindeki zamanı verimli bir şekilde devam ettirerek, planladığımız diğer etüt çalışmalarına gerçekleştirerek devam ettireceğiz. Koruma amaçlı imar planımız da onaylandı\" dedi.

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