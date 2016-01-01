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Dünya

Adolf Hitler’in kitabı 70 yıl sonra ilk defa basılacak

Kitabın satışı Bavyera eyaleti hükümeti tarafından yasaklanmıştı

01 Ocak 2016 14:48

Adolf Hitler’in Nazi ideolojisi çerçevesinde yazdığı kitabı "Mein Kampf- Kavgam" 70 yıl sonra ilk kez Almanya'da satılmaya başlanacak. Çağdaş Tarih Enstitüsü gelecek hafta yeni bir baskı yapacağını duyurdu.

BBC Türkçe’nin haberine göre Hitler'in Nazi ideolojisinin çerçevesini çizdiği kitabın satışı, telif haklarını elinde bulunduran Bavyera eyaleti hükümeti tarafından yasaklanmıştı.

Telif hakkının süresi dolarken, Münih'teki Çağdaş Tarih Enstitüsü gelecek hafta yeni bir baskı yapacağını duyurdu.

Kitabın açıklamalı versiyonunun Almanya dışında birçok ülkede basılması bekleniyor.

Yeni baskıdaki binlerce akademik dipnot kitabın ne kadar tutarsız olduğu ve kötü yazıldığını göstermeyi amaçlayacak.

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