Adolf Hitler'in ceketi 906, pantolonu 200 bin lira!

Almanya'nın Münih kentinde hafta sonunda yapılan tartışmalı açık artırmada Nazi liderlerinin eşyaları yüksek fiyatlara alıcı buldu. Açık artırmada Adolf Hitler'in ceketine 906 bin lira, pantolonuna 200 bin lira ödendi.

“Hermann Historica” da yapılan açık artırmada, Adolf Hitler’in çorabından ceketine, Nazi Subayı Göring’in iç çamaşırından, Hitler’in eşi Eva Braun’un elbiselerine kadar John K. Lattimer’e ait koleksiyonda yer alan 169 parça Nazi eşyası yaklaşık 900 bin Euro´ya alıcı buldu.

Hitler’in pantolunu 62 bin Euro

Açık artırmada Nazi lideri Adolf Hitler’in 1940 yılında Fransa’da giydiği gri renkli üniforma ceketi 275 bin euro’ya (yaklaşık 906 bin TL) satıldı. Hitler’e ait bir pantolon ise 62 bin euro’ya alıcı buldu.

Çılgın müzayedede Hitler’in 1929 tarihine ait köpek vergisi makbuzu 3 bin 300 euro’ya, 20 Temmuz 1944 tarihinde çekilen kafa röntgeni 21 bin euro’ya alıcı buldu.

Nazi subayının iç çamaşırına 3 bin Euro

Müzayedede Nazi subayı Hermann Göring’e ait eşyalar da büyük ilgi gördü. Göring’in pilot saati 42 bin, zehir kutusu 26 bin, şapkası 3 bin 400, iç çamaşırı ise 3 bin euro’ya satıldı.

Kim bu gizemli kişi?

Bild gazetesinin bildirdiğine göre, Hitler’e ait çok sayıda eşyayı adı gizli tutulan bir kişi 600 bin euro vererek aldı.

Beş saat süren açık artırmada Nazi dönemine ait eşyalar, müzayede salonunda bulunanlar kadar internet üzerinden ve telefonla katılanlar tarafından adeta kapışıldı.