Adobe, Koronavirüs aşısı olmayan çalışanlarını ücretsiz izne çıkaracak

Teknoloji şirket Adobe, 8 Aralık tarihine kadar yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı olmayan çalışanlarını ücretsiz izne çıkaracağını açıkladı.

ABD merkezli yazılım şirketi Adobe, çalışanları için aşı anketi düzenledi. Anketin sonuçlarına göre çalışanların yüzde 93,5'inin en az iki doz aşı olduğu belirlendi.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan şirket, aşı olmayan çalışanların ABD Başkanı Joe Biden'ın yayımladığı kararname uyarınca ücretsiz izne çıkaracağını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği bizim her zaman en önemli önceliğimizdir. Adobe olarak Başkan Biden'ın yayınladığı Kararname uyarınca ABD'deki tüm çalışanlarımızın 8 Aralık'a kadar aşılanmış olmalarını istiyoruz. Yaptığımız araştırmada ABD'deki çalışanlarımızın yüzde 94'ünün halihazırda aşılarını tamamladıklarını veya kısa süre içinde tamamlayacaklarını öğrenmekten mutluluk duyuyoruz. Dini ve tıbbi sebeplerden dolayı aşı olamayan çalışanlarımızın ise talepleri değerlendirilecektir."