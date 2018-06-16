Adnan Oktar'ın 'Kedicikler'i 24 Haziran'da kime oy verecek?

24 Haziran'daki baskın seçimler öncesi cemaatler kimi, hangi partiyi destekleyeceklerini açıklıyor. Kendilerine "kedicikler" diyen A9 kanalında yaptığı programla tartışılan Adnan Oktar'a bağlı kadınlar sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerine yönelik paylaşımlar yapıyorlar.

Menzil ve Erenköy Cemaatleri Cumhur İttifakına desteğini açıklarken, Nurcuların Yeni Asya Kolu Millet İttifakı'nı destekleme kararı almıştı.

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Oda TV'de yer alan habere göre, Adnan Oktar ve kedicikleri Erdoğan'ın adayı olduğu Cumhur İttifakı'na desteğini açıkladı.

Sosyal medya hesaplarından Erdoğan'a destek çağrısı yapan kedicikler, açıklamalarında Oktar'ın Erdoğan'a destek mesajlarını da paylaştı.