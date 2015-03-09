Adnan Oktar'ın 'cezai ehliyeti' olmadığı için avukatları hakaret davalarını geri çekiyor

'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar, 10 yıldan bu yana vatandaşlara avukatları aracılığıyla binlerce hakaret davası açtı. Bu davaların bir kısmı sonuçlandı ve Oktar tazminat kazandı. Ancak bir hâkim Adnan Hoca'nın 28 yıl önce almış olduğu "Cezai ehliyeti yoktur" raporunu hatırlayınca işler karıştı. Görevi kötüye kullanmakla suçlanacaklarından korkan avukatlar, yüzlerce davayı geri çekmeye başladı.

Hakimin dikkati

Radikal'in haberine göre; 1987'de çete suçundan yargılanan Oktar'ın Adli Tıp Kurumu'nca verilen "Cezai ehliyeti yoktur" raporunu hatırlayan hâkim, bu raporun söz konusu mahkemeden istenmesine karar verdi. Bunun üzerine Oktar'ın avukatları, şikâyetten vazgeçtiklerini bildirdi. Adnan Oktar'ın açtığı davalara bakan diğer mahkemelerin hâkimleri de bu raporu isteme kararı aldı. Bu gelişme üzerine Adnan Oktar'ın avukatları, davalarından vazgeçtiklerini belirten dilekçe vermeye başladı.

Ancak vasi dava açabilir

Açılan ve sanık aleyhine sonuçlanan her hakaret davasında avukatlara 1500 lira avukatlık ücreti sanık tarafından ödeniyor. Ardından açılan tazminat davasında da avukatlar aynı miktarda parayı sanıktan alıyor. Hukukçular, bir kişinin cezai ehliyetinin bulunmadığına dair raporun olması halinde ancak vasi aracılığıyla dava açılabileceğini belirtirken, avukatların kanunen bu davalarda vekillik yapamayacaklarının da altını çizdi.