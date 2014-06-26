Adnan Oktar'a 'seni kuzu gibi hoplatırım' cezası

RTÜK, Adnan Oktar'ın sahibi olduğu A9 TV kanalına ceza yağdırdı. RTÜK'ün bugün yapılan toplantısında kanalda yayınlanan ve bizzat Adnan Oktar'ın yer aldığı iki programa ceza verilmesi oy birliğiyle karara bağlandı.

Ceza alan ilk program "Dini sohbetler" adını taşıyor. Ancak RTÜK üyeleri dini sohbet adı altında yapılan bu programda, şarkılar ve danslar yer almasının Adnan Hoca'nın "Kediciklerim" diye hitap ettiği genç kadınlara, "Yavrum, aşkım" şeklinde hitap etmesinin dini duyguları bozduğuna karar verdi.

'Seni kuzu gibi hoplatırım'

Ceza alan ikinci programda ise gerekçe, Adnan Oktar'ın kendisini eleştiren bir vatandaşın facebooktan bulduğu fotoğrafını yayında kullanması ve vatandaşa yönelik, "Seni kuzu gibi hoplatırım" gibi ifadeler kullanması nedeniyle verildi. RTÜK'ün AKP, CHP, MHP ve HDP kontenjanından seçilmiş tüm üyelerinin oy birliğiyle verilen kararlar çerçevesinde kanala para cezası uygulanacak.

Ceza miktarı daha sonra televizyonun gelirleri hesaplanarak belirlenecek.