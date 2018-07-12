Adnan Oktar'ın avukatından 'akıl sağlığı' açıklaması

Dün düzenlenen operasyon ile gözaltına alınan Adnan Oktar'ın avukatı Atanur Demir, "Akıl sağlığının yerinde olup olmaması ile ilgili mesele Adli Tıp tarafından verilecek bir raporla sabit olur. Bu cezasızlık sebebidir. Ancak gündemimizle böyle bir konu söz konusu değil" dedi.

İstanbul merkezli 5 ilde, kamuoyunda Adnan Hoca ismiyle bilinen Adnan Oktar ile 235 destekçisi hakkında operasyon başlatıldı. Şu ana kadar 172 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da gözaltına alınan Adnan Oktar'ın ilk sözleri, "İngiliz derin devletinin oyunu" oldu. Oktar'ın bütün mal varlıklarına el konulurken, şirketlerine de kayyım atandı. Emniyet tarafından yapılan açıklamada Oktar ve destekçilerine 30 ayrı suç yöneltildi.

Oktar'ın avukatı Atanur Demir özetle şu açıklamayı yaptı:

"İtiraz edeceğiz"

"Kaçarken yakalandığı haberi bilgisi doğru değil. Akıl sağlığının yerinde olup olmaması ile ilgili mesele Adli Tıp tarafından verilecek bir raporla sabit olur. Bu cezasızlık sebebidir. Ancak gündemimizle böyle bir konu söz konusu değil. İleriki aşamada biz hukukçu olarak bunu değerlendiririz. Onunla ilgili bizim gözlemimiz önemli, müvekkilin talebi önemli, mahkemenin gözlemi, yargı makamlarını gözlemi önemli şuan gündemimizde savunma olarak böyle bir düşüncemiz yok.

Dosyada kısıtlılık kararı var. Belli deliller saklanabiliyor. Usule ilişkin belgelerle ilgili bir yasak var. Bunlar vekilden saklanamıyor. Bunları temin edeceğiz. İtiraz yoluna müracaat edeceğiz. Gözaltı kararına itiraz edeceğiz. Mal varlığına tedbir konulması kararlarının tamamına itiraz edeceğiz. Bunlarla ilgili Sulh Ceza Hakimliği çok kısa sürede karar verecek bunları da sizinle paylaşacağız."