Casusluktan cinsel istismar ve şantaja, eziyetten örgüt kurmaya; işte Adnan Oktar ve grubuna yöneltilen 30 ayrı suçlama

İstanbul merkezli 5 ilde, kamuoyunda Adnan Hoca ismiyle bilinen Adnan Oktar ile 235 destekçisi hakkında operasyon başlatıldı. Şu ana kadar 166 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da gözaltına alınan Adnan Oktar'ın ilk sözleri, "İngiliz derin devletinin oyunu" oldu. Oktar'ın bütün mal varlıklarına el konulurken, şirketlerine de kayyım atandı. Emniyet tarafından yapılan açıklamada Oktar ve destekçilerine 30 ayrı suç yöneltildi.

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Sabah saatlerinde gözaltına alınan Oktar'ın İstanbul Çengelköy'deki evinde kaçmaya çalışırken yakalandığı kaydedildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Oktar'ın suçlarına ilişkin olarak yaptığı açıklamada "Adnan Oktar Suç Örgütü" ifadesini kullandı 30 ayrı suçun sayıldığı operasyonda "235 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi" dendi.

İşte Adnan Oktar'a yöneltilen 30 ayrı suçlama:

1- Suç işlemek amacıyla örgüt kurma,

2- Çocukların cinsel istismarı,

3- Cinsel saldırı,

4- Reşit olmayanla cinsel ilişki,

5- Çocuğun kaçırılması veya alıkonulması,

6- Şantaj,

7- Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma,

8- Siyasi ve askeri casusluk,

9- Dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık,

10- Cinsel taciz

11- Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama,

12- Özel hayatın gizliliğini ihlal,

13- Resmi belgede sahtecilik,

14- Terörle mücadele kanununa muhalefet,

15- Tehdit,

16- Cebir,

17- İftira,

18- Halkı askerlikten soğutma,

19- Hakaret,

20- Suç uydurma,

21- Yalan tanıklık,

22- Nitelikli dolandırıcılık,

23- Kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefet,

24- Vergi usul kanununa muhalefet,

25- Rüşvet,

26- Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi,

27- Eziyet,

28- Kişisel verilerin kaydedilmesi,

29- Siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi,

30- Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin engellenmesine dair kanuna muhalefet