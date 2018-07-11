Gözaltına alınan Adnan Oktar avukatından bunları istedi

A9 kanalında yaptığı programla tartışılan ve kamuoyunda 'Adnan Hoca' ismiyle bilinen Adnan Oktar ile yaklaşık 200 destekçisi gözaltına alındı. 30 ayrı suçlamayla gözaltına alınan Oktar, avukatından meyve suyu, elbise ve çamaşır istedi.

Gözaltına alınarak Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Adnan Oktar, avukatları Atanur Demir ve Heyam Fidan ile görüştü. Avukat Demir, "Müvekkilim Adnan Oktar 'Ben iyiyim' dedi. Meyve suyu, elbise ve çamaşır istedi" dedi. Avukat Demir müvekkiliyle akşam yine görüşeceğini sözlerine ekledi. (DHA)