Adnan Oktar: Acun, 15 yıllık talebemdir

Adnan Hoca olrak bilinen Adnan Oktar A9 TV kanalında, Acun Ilıcalı hakkındaki görüşlerini paylaştı. Oktar, "Acun, 15 yıllık talebemdir. O çok yamandır kerata .. Küçük yaşta annesi babası öldü. Küçük şeker bir kızı vardı. O da acayip yaman ve fettan bir şeydir. Çok severdim."dedi.

Posta gazetesinde yer alan habere göre, A9 TV kanalındaki programında ünlü televizyoncu ile ilgili açıklamalar yapan Adnan Oktar, Ilıcalı'nın 15 yıllık talebesi olduğunu söyledi.

Oktar, "Acun, çocukluğunda çok metanetiydi. Şakacı şamatacıydı. Bakırköy Zuhuratbaba'da oturuyordu. Ben onlara görüşmeye gidiyordum. Çok haytaydı. Her gittiğim de mahallede futbol oynarken bulurdum. Bir kere doğru konuşmamıştı normalde üstüne gitmezdim fakat bana zeka oyunları yapıyordu en sonunda köşeye sıkıştırarak itiraf ettirdim. O zamanlar da çok yamandı. Eşi Seda ise hanım hanımcık kibar kaliteli biriydi. Arkadaşı Esat Yontuç, o da talebemdi. Şuanda da ikisi arkadaştır. Esat Acun'a kıyasla daha sakindi." ifadelerini kullandı.

Adnan Oktar, konuşmasının devamında ise Acun Ilıcalı hakkında eleştirilerde bulundu: "Dine karşı bir tavrı yoktur fakat savunan bir tarafı da yoktur. Aslında, kısa mesajlar verebilir. Mesela, Allah'a şükür bizim modern bir dinimiz var. Atatürk'de islam dinini yüceltmiştir. Dinimiz akla bilme hizmet eden bir dindir. Kapı açan bir dindir. Televole kültürü, Genellikle boş mesajlar veriyor. Türkiye için çok tehlikelidir.

Oktar, "Güneydoğu karışıkken .. Türkiye'nin bir bölümünü koparmaya çalışırlarken, PKK'ya karşı konuş, bölünmeye karşı konuş. Sanki Türkiye'nin menfaatleri onu ilgilendirmiyormuş gibi .. Gayet güzel imkanın var. Çok alakasız, çok satii, televole kültüründe bir uslupla günlerini geçiştiriyor. Tarihe geçecek icraatler yapabilir kimse de bir şey demez.. Çok dindardır aslında, Allaha inanır. Yıllarca, namazlarını muntazam kıldı. Eşi, Seda da öyledir." şeklinde konuştu.