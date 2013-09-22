Adnan Keskin: Önümüzdeki günlerde Sarıgül CHP’ye kaydolacaktır

CHP’nin örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin, "Öyle sanıyorum ki önümüzdeki günlerde Sarıgül CHP’ye kaydolacaktır. Kendisi de başvurabilir. Başka formüller de üretilebilir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin, bir düğüne katılmak için geldiği İzmir’de en son 30 yıl önce gittiği tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda kahve içti. CHP İzmir İl Başkanı Ali Engin, Karabağlar İlçe Başkanı Polat Manduz, Konak İlçe Başkanı Sinan Karamustafaoğlu, Konak Belediye Başkan aday adayı Hüseyin Mutlu Akpınar, Güzelbahçe Belediye Başkan aday adayı Uğur Yelekli’nin de yer aldığı kahve sohbetinde Keskin, Kemeraltı Çarşısı’nda eskiden konfeksiyoncu esnafın fazla olduğunu, şimdi kafeterya ve gıdaya yönelik işyerlerinin arttığını söyledi.

'Tayyip’in çırağı’

cnnturk.com'da yer alan habere göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Karşıyaka Yamanlar’a yapacağı çöp tesisine, AKP İzmir Milletvekili İlknur Denizli’nin karşı çıkmasına ve bu konuda sert açıklamalar yapmasına tepki gösterdi. Keskin şöyle konuştu:

"Milletvekili sınırlarını aşan bir açıklama yapmış. ’Yaptırmam, ettirmem’ sözlerinden Tayyip’in çırağı olduğu anlaşılıyor. Çünkü ağababası da öyle diyor. Onun çırağı olmasının denemesini ilk kez burada yapıyor. Üstelik sosyal demokrat bir kültürden iyi kötü nasibini almış biri. Sosyal demokrat denizden az da olsa su içmiş bir insanın, böylesine düzeyi düşük açıklamasını hoş karşılamıyorum. Çöp konusu, siyasi polemik haline getirilmez. İşi tahrik edeceğine yumuşatıp katkı koymasını beklerdim."

'Aziz bey zaten adaydı’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun yeniden adaylık için dosya vermediği halde, cumartesi günü Buca’da temel atma töreninde yerel seçim çalışmalarını başlatmasını değerlendiren Keskin şunları söyledi:

"Başkan Kocaoğlu üstü kapalı da olsa aday olacağını ilan etmiş. Aziz Bey zaten adaydı. Bugüne kadar başvurmadı ama, Genel Başkan’la görüştüğünde düşüncelerini ifade ediyordu. Hayırlı, uğurlu olsun. İzmir ve Türkiye için iyi bir netice getirir. Kendisi çalışkan ve gayret sarf eden biri. İzmirli’lere de önümüzdeki dönemlerde de güzel hizmetler sunacağına inanıyorum."

'Sarıgül CHP’ye kaydolacaktır’

İstanbul Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün CHP’ye geçmesi için kendisinin de içinde bulunduğu gruplarla önemli görüşmeler yapıldığını belirten Keskin şunları anlattı:

"Kendisi baştan beri CHP’ye sempati duyuyordu. CHP kültürünü almış, çalışmış, yerel yönetimlerde ciddi ve başarılı örnekler sergilemiş bu arkadaşımızın CHP’ye gelip partimizin mensubu olmasını arzuluyorduk. Öyle sanıyorum ki önümüzdeki günlerde Sarıgül CHP’ye kaydolacaktır. Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu uygun görürse yerel seçimlere girecektir. Kendisi de başvurabilir. Başka formüller de üretilebilir. tüzüğün farklı yorumları var. Hukuk kurallarının getirdiği engeller aşılabilir. Önemli olan görüş ve anlayış birliğine varılması. O birlik de sağlanmış durumda."