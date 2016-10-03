Adliyeye tekerlekli sandalye ile getirilen gizli tanık 'Efe' tutuklandı

Erzincan'da 2009 yılında "İrtica ile Mücadele Eylem Planı"nı uygulamaya koydukları iddiasıyla dönemin Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner ile eski 3. Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk'in de aralarında bulunduğu 14 sanığın, "Ergenekon terör örgütü üyeliği, resmi belgede sahtecilik ve tehdit" suçlamasıyla yargılandığı ve geçen yıl tüm sanıkların beraatıyla sonuçlanan davada, gizli tanık 'Efe' olarak ifade verdiği iddia edilen eski İliç Savcısı Bayram Bozkurt, gözaltındaki işlemlerinin ardından İzmir Adliyesi'ne götürüldü. İzmir'de yakalandığı sırada emniyet güçlerinden kaçarken ayağını kıran Bozkurt, adliyeye tekerlekli sandalye ile getirildi. Eski İliç Savcısı Bayram Bozkurt tutuklandı.

Bozkurt, İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesiekipleri ile Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması sonucu yapılan operasyonda, Bornova ilçesinde saklandığı evden kaçarken tel örgülerden atlamaya çalıştığı sırada ayağını kırmıştı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 26 Şubat 2016 tarihinde Ankara'da gözaltına alınan Bozkurt, Erzincan'a götürülmüş, savcılıktaki ifadesinin ardından "yalancı gizli tanıklık yapmak ve hürriyeti tehdit" suçlarından tutuklanması istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilmişti. Bozkurt, 27 Şubat'ta adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Erzincan Ağır Ceza Mahkemesinde kabul edilen iddianameyle, Bayram Bozkurt hakkında tekrar yakalama kararı çıkarılmıştı. İddianamede "gizli tanık" sıfatıyla yalancı tanıklık yaptıkları iddia edilen Bayram Bozkurt hakkında "FETÖ/PDY'ye üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek, yalancı gizli tanıklık yapmak, hürriyeti tehdit" suçlamalarıyla dava açılmıştı. Bozkurt, gözaltı işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere tekerlekli sandalye ile İzmir Adliyesine getirildi.