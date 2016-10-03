T24 LogoT24 Logo
Gündem

Adliyeye tekerlekli sandalye ile getirilen gizli tanık 'Efe' tutuklandı

Eski İliç savcısı Bayram Bozkurt, İzmir'de yakalandığı sırada emniyet güçlerinden kaçarken ayağını kırmıştı

03 Ekim 2016 17:05

Erzincan'da 2009 yılında "İrtica ile Mücadele Eylem Planı"nı uygulamaya koydukları iddiasıyla dönemin Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner ile eski 3. Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk'in de aralarında bulunduğu 14 sanığın, "Ergenekon terör örgütü üyeliği, resmi belgede sahtecilik ve tehdit" suçlamasıyla yargılandığı ve geçen yıl tüm sanıkların beraatıyla sonuçlanan davada, gizli tanık 'Efe' olarak ifade verdiği iddia edilen eski İliç Savcısı Bayram Bozkurt, gözaltındaki işlemlerinin ardından İzmir Adliyesi'ne götürüldü. İzmir'de yakalandığı sırada emniyet güçlerinden kaçarken ayağını kıran Bozkurt, adliyeye tekerlekli sandalye ile getirildi. Eski İliç Savcısı Bayram Bozkurt tutuklandı.

Bozkurt, İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesiekipleri ile Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması sonucu yapılan operasyonda, Bornova ilçesinde saklandığı evden kaçarken tel örgülerden atlamaya çalıştığı sırada ayağını kırmıştı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 26 Şubat 2016 tarihinde Ankara'da gözaltına alınan Bozkurt, Erzincan'a götürülmüş, savcılıktaki ifadesinin ardından "yalancı gizli tanıklık yapmak ve hürriyeti tehdit" suçlarından tutuklanması istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilmişti. Bozkurt, 27 Şubat'ta adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Erzincan Ağır Ceza Mahkemesinde kabul edilen iddianameyle, Bayram Bozkurt hakkında tekrar yakalama kararı çıkarılmıştı. İddianamede "gizli tanık" sıfatıyla yalancı tanıklık yaptıkları iddia edilen Bayram Bozkurt hakkında "FETÖ/PDY'ye üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek, yalancı gizli tanıklık yapmak, hürriyeti tehdit" suçlamalarıyla dava açılmıştı. Bozkurt, gözaltı işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere tekerlekli sandalye ile İzmir Adliyesine getirildi.

ETİKETLER

Bayram Bozkurteski İliç savcısıayağı kırılmıştıİzmir Adliyesitekerlekli sandalyeGizli tanık Efe

İlgili Haberler

Ergenekon davasındaki gizli tanık 'Efe' İzmir'de yakalandı

Eski İliç Savcısı Bayram Bozkurt kaçarken ayağını kırdı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24