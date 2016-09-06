Ergenekon davasındaki gizli tanık 'Efe' İzmir'de yakalandı

Erzincan'da 2009 yılında "İrtica ile Mücadele Eylem Planı"nı uygulamaya koydukları iddiasıyla dönemin Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner ile eski 3. Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk'in de aralarında bulunduğu 14 sanığın, "Ergenekon terör örgütü üyeliği, resmi belgede sahtecilik ve tehdit" suçlamasıyla yargılandığı ve geçen yıl tüm sanıkların beraatıyla sonuçlanan davada, gizli tanık "Efe" olarak ifade verdiği iddia edilen eski İliç Savcısı Bayram Bozkurt, İzmir'de yakalandı.

DHA'da yer alan habere göre, Menderes ilçesinde bir iş adamının kiraladığı evde ciddi hareketlilik olduğu, eve girip çıkanların birbirlerine "hâkim", "savcı", "kaymakam" diye hitap ettiği yönündeki ihbar üzerine inceleme başlatan polis, plakası bildirilen lüks araçlardan birini durdurdu.

Araç içerisindeki kişinin kendisini Sayıştay hâkimi olarak tanıtması üzerine kimlik kontrolü yapan polis, bu kişinin meslekten ihraç edilen Sayıştay uzman denetçisi Nurettin Dündar, araçtaki diğer kişinin ise Menderes ilçesinde 'FETÖ' soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan iş adamı İsmail Özer olduğunu tespit etti. Dündar ile Özer gözaltına alındı.

İlhan Cihaner'in tutuklanmasından 'FETÖ'ye gizli tanık Efe'nin açık hikâyesi

Kaçarken ayağını kırdı

Adnan Menderes Havalimanı'nda olduğu belirlenen diğer araçta bulunan kişinin verdiği ifade doğrultusunda, eski İliç Cumhuriyet Savcısı Bayram Bozkurt'un İzmir'de saklandığı, buraya da Nurettin Bozkurt ile birlikte geldiği bilgisine ulaşıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ile Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması sonucu Bozkurt'un Bornova ilçesinde saklandığı ev tespit edildi.

Ekiplerin geldiğini fark eden ve evden kaçan Bozkurt ile güvenlik güçleri arasında sokak aralarında kovalamaca yaşandı. Tel örgü üzerinden atlamaya çalışırken yere düşen ve ayağı kırılan Bozkurt, gözaltına alınarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan Bozkurt'un tedavisi sonrası Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüleceği belirtildi.

Hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı

Eski İliç Cumhuriyet Savcısı Bayram Bozkurt'un, 2009 yılında dönemin Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner ile eski 3. Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk'in de aralarında bulunduğu 14 sanığın, "Ergenekon terör örgütü üyeliği, resmi belgede sahtecilik ve tehdit" suçlamasıyla yargılandığı ve geçen yıl tüm sanıkların beraatıyla sonuçlanan davada, gizli tanık "Efe" olarak ifade verdiği iddia edilmişti.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 26 Şubat 2016 tarihinde Ankara'da gözaltına alınan Bozkurt, Erzincan'a götürülmüştü. Savcılıktaki ifadesinin ardından "yalancı gizli tanıklık yapmak ve hürriyeti tehdit" suçlarından tutuklanması istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Bozkurt, 27 Şubat'ta adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Erzincan Ağır Ceza Mahkemesinde kabul edilen iddianameyle, Bayram Bozkurt hakkında tekrar yakalama kararı çıkarılmıştı.

İddianamede "gizli tanık" sıfatıyla yalancı tanıklık yaptıkları iddia edilen Bayram Bozkurt'un yanı sıra "Munzur" kod adlı Serkan Zirek ve "Hazar" kod adlı Ahmet Koç hakkında "FETÖ/PDY'ye üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek, yalancı gizli tanıklık yapmak, hürriyeti tehdit" suçlamalarıyla dava açılmıştı.