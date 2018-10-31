Adliyeye sevk edilen Murat Başoğlu serbest bırakıldı

Sunucu Murat Başoğlu eski eşi Hande Bermek'i ölümle tehdit ettiği ve eski eşinin yanındaki arkadaşını darp ettiği iddiasıyla Muğla'nın Bodrum ilçesinde gözaltına alındı. Başoğlu, jandarma karakolundaki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bodrum 'un Gündoğan Mahallesi Küme Evleri Mevkii'nde Sadiye Hande Bermek (48) ile iddiaya göre boşandığı eşi Murat Başoğlu arasında ailevi nedenlerden sözlü tartışma yaşandı. Çıkan tartışmada Bermek'in yanında bulunan arkadaşı Emre Sönmez (47) ile Murat Başoğlu arasında arbede yaşandı. Sönmez ve Başoğlu, daha sonra Bodrum Devlet Hastanesi'ne giderek rapor alıp taburcu oldu.

Olaydan sonra Başoğlu, jandarma tarafından Sadiye Hande Bermek'i ölümle tehdit ettiği, ayrıca Emre Sönmez'i ise darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Daha sonra Başoğlu hakkında işlem yapılarak adliyeye sevk edildi.

Başoğlu, jandarma karakolundaki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Koşarak gitti

Burnunda yara bandı bulunan ve gazetecilere görüntü vermemek için kapüşon taktığı gözlenen Başoğlu, jandarma nezaretinde koşarak adliyeye girdi.

Ayrıca Başoğlu hakkında 6284 sayılı 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun' kapsamında (5/1 a,b,c,d maddeleri gereğince), 3 ay süreyle önleyici tedbir uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

Önleyici tedbir uygulamasına karar verilen madde

MADDE 5 - (1) Şiddet uygulayanlarla ilgili olarak aşağıdaki önleyici tedbirlerden birine, birkaçına veya uygun görülecek benzer tedbirlere hâkim tarafından karar verilebilir:



a) Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması.



b) Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi.



c) Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması.



d) Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması.

Geçen yıl boşandılar

Sunucu Murat Başoğlu ile eşi Hande Bermek Başoğlu, geçen yıl eylül ayında Kuşadası Adliyesi'nde, mal paylaşım protokolü imzalayıp, anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı. Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında 'hayasızca davranışta bulunmak' suçlamasıyla 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada her iki sanık için de geçen mart ayında beraat kararı çıkmıştı.

Başoğlu kimdir?

Murat Başoğlu, 1968 yılında İzmir’de doğdu. 17 yaşından podyumlara çıktı. 10 yıl sonra ise ekranlara transfer olan ve 5 sene televizyonda çeşitli projelerle yer aldı.



Televizyonda ilk iş olarak 1996 yılında Şebnem Dönmez ile “Sabah Şekerleri” programını sundu. Daha sonra bir süreliğine televizyonculuğu bırakıp reklam ajansı kurdu. Daha sonra tasarım ofisi de kurarak işlerini genişletti.



Sürekli olarak spor yapan, 1.83 boyundaki Başoğlu fit vücuduyla birçok dergiye kapak oldu.



2003 yılında ise Hande Bermek ile dünyaevine giren Başoğlu'nun bu evlilikten Can adında bir oğlu dünyaya geldi.