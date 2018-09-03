İntihar ettiği iddialarına Murat Başoğlu'ndan tepki: Ne yazık ne yazık!

Murat Başoğlu'nun kendni öldürme girişiminde bulunduğu iddia edildi. Başoğlu'ndan Beyaz TV'deki bir programda yer alan iddialara açıklama geldi. "Ne yazık, ne yazık!" diyen Başoğlu, "Benim 14 yaşında bir oğlum olduğunu unutuyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz isimli programda, Murat Başoğlu'nun intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. Hastaneden canlı bağlantı yapılan programda, hayati tehlikesi bulunmayan Murat Başoğlu'nun ruh sağlığının iyi olmadığı söylendi.

"Ne yazık, ne yazık!"

Bu haberler üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Başoğlu, "Ne yazık, ne yazık! Yaklaşık bir yıldır yalan üzerine yalan yazanlar şimdi de intihar ettirdi. Benim 14 yaşında bir oğlum olduğunu unutuyorsunuz" dedi.

"İntihar etmeyi düşündüm" demişti

Başoğlu, medyada yeğeni Burcu Başoğlu olduğu konuşulan bir kadınla foıtoğraflarının yayılması sonrasında, "Karımı aldattım pişmanım ama o kadın yeğenim değil. Çıkan haberlerin ardından intihar etmeyi düşündüm" açıklamasında bulunmuştu. Murat Başoğlu, yaşananların ardından 14 yıllık eşi Hande Bermek'ten tek celsede boşanmıştı.