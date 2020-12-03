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Koronavirüs

Adliyelere ve istinaf mahkemelerine girişte HES kodu şartı getirildi

03 Aralık 2020 09:24

Adalet Bakanlığı, Covid-19 tedbirleri kapsamında adliyelere ve istinaf mahkemelerine girişte HES kodu şartı getirdi, uygulama bugün başladı.

Adalet Bakanlığınca Cumhuriyet başsavcılıklarına, bölge adliye ve bölge idare mahkemelerine gönderilen yazıda, adliyelere ve istinaf mahkemelerine HES koduyla giriş yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi. Yazı çerçevesinde, HES koduyla giriş uygulaması bugün itibarıyla başlatıldı.

Uygulama doğrultusunda adliye ve istinaf mahkemelerine girişte HES kodu sorgulaması yapılacak. Ayrıca adliye ve istinaf mahkemelerinde yeni uygulama için ek personel görevlendirilecek, HES kodu olmayan vatandaşlara görevliler yardımcı olacak.

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