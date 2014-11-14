Adliye'den firar eden 2 hükümlü yakalandı

İstanbul Valiliği, Bakırköy Adalet Sarayı nezarethanesinden kaçan 2 hükümlünün yapılan operasyon sonucu yakalandığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "13 Kasım 2014 Perşembe günü saat: 15.00 sıralarında Bakırköy Adalet Sarayı nezarethanesinden kaçan 10 hükümlü/tutukludan 8’inin görevli personel tarafından adliye binası içinde yakalandığı, 2 hükümlünün ise oluşan karışıklıktan istifade ederek firar ettiği bilgisi kamuoyu ile paylaşılmıştır. Firar eden 2 hükümlü, 14 Kasım 2014 Cuma günü 01.30 ve 14.30 saatlerinde güvenlik güçlerimiz tarafından yapılan operasyonlarla yakalanarak Silivri Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edilmiştir."