İstanbul Adliyesi'nden 10 kişi firar etti; 8'i yakalandı, 2'si aranıyor...

İstanbul Bakırköy Adliyesi’ne duruşmalarına getirilen tutuklu ve hükümlülerden 10’u, adliye nezarethanesinin kilidini kırarak kaçtı. 8’i adliye içinde yakalandı, 2’si firar etti.

Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampusu’nda çeşitli suçlardan yatmakta bulunan tutuklu ve hükümlülerden 10’u dün devam eden davalarının duruşmaları için Bakırköy Adliyesi’ne getirilerek nezarethaneye konuldu. Jandarma saat 15.00 sıralarında duruşması biten 4 hükümlü ve tutukluyu cezaevi aracına bindirirken, kalabalık bir grubun müdahalesiyle karşılaştı. Yaşanan arbedede sırasında adliye nezarethanesinde bulunan 10 kişi, nezarethanenin kapı kilitlerini kırarak kaçtı. Firar üzerine jandarma ve polis alarma geçti. Adliye binası ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Aramalar sonucu firarilerden 8’i adliye binasının içinde yakalandı.

Adli ve idari soruşturma

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, duruşması biten 4 hükümlü ve tutuklunun kalabalık bir grup tarafından görevli jandarma personeline mukavemetle bindirildikleri cezaevi sevk aracından alınmaya çalışıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “Çıkan karışıklıkta, duruşma sırası bekleyen adliye nezarethanesindeki hükümlü ve tutuklulardan 10’u kapı kilitlerini kırmak suretiyle kaçmışlardır. 8’i adliye binası içinde yakalanmış, 2 hükümlü karışıklıktan istifade ederek firar etmiştir. Firar edenlerin yakalanması maksadıyla özel ekipler görevlendirilmiş olup, olay ve sorumlularla ilgili başlatılan adli ve idari tahkikat devam etmektedir.”