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Yaşam

Adliyede anne cinayeti davasında mahkemeden erteleme kararı

11 Mart 2014’de Çağlayan Adliyesi'nde oğlu tarafından vurulan Halime Aslan cinayetine ilişkin devam eden davada duruşma, 12 Kasım 2014 tarihine ertelendi

14 Ekim 2014 18:43

Michelle Demishevich

11 Mart 2014’de Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın girişinde 19 yaşındaki oğlu Dursun Zeyir tarafından öldürülen 43 yaşındaki Halime Arslan cinayetine ilişkin devam eden 4. duruşmada mahkeme, azmettirici olduğu iddia edilen, Arslan'ın 5 yıl önce boşandığı eski eşi Hızır Zeyir'in tutukluluk halinin devam etmesine ve duruşmanın 12 Kasım 2014 tarihine ertlenmesine karar verdi.

 

Olay nasıl gerçekleşmişti?

 

11 Mart 2014'te Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda silahlı saldırı sonucu 3 kişi yaralanmış, yaralılardan 1'inin güvenlik görevlisi olduğu öğrenilmişti. Biri kadın olan diğer iki yaralıya ise ilk müdahale olay yerinde yapılmış, ancak 43 yaşındaki Halime Arslan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Olaydan kısa süre sonra, silahlı saldırıda ölen kişinin boşanma davası için adliyeye gelen bir kadın olduğu, onu korumakla görevlendirilen polisin de saldırıda ağır yaralandığı öğrenildi. Yakalanan saldırganın da öldürülen kadının oğlu olduğu belirlendi.

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