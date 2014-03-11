Boşanmak için geldiği adliyede oğlu tarafından vuruldu...

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda silahlı saldırı sonucu 2 kişi öldü, bir kişi yaralandı. Silahlı saldırıda hayatını kaybeden 3 kişiden birinin boşanma davasına gelen bir kadın, hayatını kaybetti. Ajanslar, önce kadını korumakla görevli polis memurunun hayatını kaybettiği bilgisini geçti. Ancak daha sonra, hayatını kaybettiği öne sürülen polisin kalbinin yeniden çalıştırıldığı ve tedavisinin sürdüğü belirtildi. Saldırganın, hayatını kaybeden kadının oğlu olduğu ortaya çıktı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda silahlı saldırı sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılardan 1'inin güvenlik görevlisi olduğu belirtildi. Biri kadın olan diğer iki yaralıya ise ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ancak yaralı kadın, 41 yaşındaki Halime Aslan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan diğer yaralının ise ölen kadını korumakla görevlendirilen polis memuru Emrah Taşdemir olduğu öğrenildi. Saldırıyı düzenleyen kişi de güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Olaydan kısa süre sonra, silahlı saldırıda ölen kişinin boşanma davası için adliyeye gelen bir kadın olduğu, onu korumakla görevlendirilen polisin de saldırıda ağır yaralandığı öğrenildi. Yakalanan saldırganın da öldürülen kadının oğlu olduğu belirlendi.

Çağlayan'daki Adliye Sarayı'nda gerçekleşen silahlı saldırıda boşanma davası için adliyeye gelen bir kadın öldü, onu korumakla görevlendirilen polis ağır yaralandı. Yakalanan saldırganın öldürülen kadının oğlu olduğu belirlendi. Yaralı polise kaldırıldığı hastanede müdahale ediliyor. İstanbul Emniyeti yaralı meslektaşları için kan anonsu yaptı.