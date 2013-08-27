Adliye önündeki eyleme biber gazlı müdahale

Tutuklu Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Derneği (TAYAD) üyesi bir grup, Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan, mide kanseri nedeniyle midesinin büyük bölümü alınan Kemal Avcı'nın serbest bırakılması için bu kez de Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı C kapısı önünde eylem ve açıklama yapmak istedi.

'Basın açıklamasına yasaklı bölge'de bulundukları yönünde uyaran polis, gruba kalkanlarıyla müdahale etti.

Bunun üzerine oturma eylemi yapmaya başlayan grupla polis arasında arbede yaşandı. Kalkanlarla çevirdiği gruba biber gazıyla da müdahale edildi. Polis, adliye önünde oturmaya devam eden gruptan 17 kişiyi tek tek alarak polis otobüslerine bindirdi. Polise diren grup üyeleri yerde sürüklendi. Polisle grup üyeleri arasında otobüsün arka kısmında da arbede yaşandı. Otobüste kimlik tespiti yapılan kişiler serbest bırakıldı. Serbest bırakılan grup üyeleri adliye dışındaki alanda yeniden toplandı ve oturma eylemine başladı. Polis adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Grup basın açıklamasının ardından olaysız dağıldı.

Galata Kulesi'ni işgal etmişlerdi

Halk Cephesi, 8 Ağustos'ta, Beyoğlu'ndaki Galata Kulesi'ni, Kemal Avcı'nın serbest bırakılması isteğini duyurmak amacıyla, işgal ettmiş, polis eylemcileri gözaltına almıştı.

Ankara'daki eylemde 4 kişi gözaltına alınmıştı

Halk Cephesi üyesi bir grup AKP İl Başkanlığı önünde, tutuklu bulunan Kemal Avcı’nın serbest bırakılması için geçen Cumartesi günü eylem yaptı. Göstericiler basın açıklamasının ardından burada çadır kurup oturma eylemi başlattı. Emniyet güçleri çadırın kaldırılması uyarısında bulundu. Daha sonra Çevik Kuvvet polisleri gruba müdahale etti. Eylemcilerden 4’ü gözaltına alındı.

Kemal Avcı'nın midesinin dörtte üçü alındı

Kemal Avcı, Edirne F Tipi Cezaevi’nde yaklaşık 9 aydır tutuklu bulunuyor. Avcı’ya cezaevindeyken mide kanseri teşhisi konulmuş ve midesinin dörtte üçü alınmıştı. Avcı’nın durumu CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün tarafından Avcı’nın anne ve babasıyla Meclis’te düzenlediği basın toplantısıyla da gündeme gelmişti.