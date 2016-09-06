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15 Temmuz Darbe Girişimi

'Adliye İmamı' olduğu öne sürülen Bilal Ünsal yakalandı

Bilal Ünsal'ın 24 ilin üst düzey sorumlusu olduğu da iddia edildi

06 Eylül 2016 12:10

Gülen cemaatinin Türkiye genelindeki adliyelerde örgüt yapılanmasını kurduğu ve 24 ilin üst düzey sorumlusu olduğu iddia edilen Bilal Ünsal, Bartın'da yakalandı.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra başlatılan 'FETÖ' soruşturmaları kapsamında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yakalama kararı çıkarılan Ünsal, Bartın’da saklandığı evde gözaltına alındı. 

Ünsal, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Nevşehir’e getirildi.



Ünsal'ın, emniyetteki işlemleri devam ediyor

 

Türkiye genelindeki adliyelerde, FETÖ’ye yönelik yapılanmayı kurup, omurga sistemini oluşturarak örgüt adına uygulamalar yaptırdığı, erkek katiplere "Zekai", kadın katiplere "Zekiye" kod ismini verdiği ileri sürülen Ünsal'ın İç Anadolu Bölgesi imamlığını üstlendiği, aynı zamanda 24 ilin üst düzey sorumlusu olduğu iddia edildi.

Ankara Yenimahalle'de Diyanet’e bağlı olarak imamlık görevini yürüten Ünsal, hakkında yakalama kararı çıkarıldıktan sonra kayıplara karışmıştı.



Kütahya il imamı da tutuklandı



NTV'nin haberine göre,  Denizli'de bir öğrenci evinde saklanırken polis ekiplerince gözaltına alınan örgütün Kütahya il imamı Ali Peksöz ile Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yakalanarak Kütahya'ya getirilen Gediz ilçe imamı Yavuz Yılmaz'ın, Emniyet'te 10 gün süren sorgulamaları tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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