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Politika

Hâkim ve savcı maaşlarına zam

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yargıtay'ın adli yıl açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük saygısızlık yapıldığını ileri sürdü

04 Eylül 2014 02:09

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, hakim ve savcıların özlük haklarıyla ilgili çalışmaları gelecek hafta TBMM'ye sunacaklarını söyledi. Bozdağ, "Özlük haklarıyla ilgili düzenleme hakim ve savcılarımızın tamamını kapsıyor ve onların maaşlarına bir zam yapıyoruz" diye konuştu.

Kanal 24'te gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adli yıl açılış törenine katılmamasını değerlendiren Bozdağ, "Yargıtay Başkanlar Kurulu, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı yerine Barolar Birliğinin Başkanını tercih etmiştir. Bu büyük bir saygısızlıktır. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa olan bir hadisedir. Fevkalade büyük saygısızlık yapılmıştır" diye konuştu.

Adli yıl açılışlarının adeta yürütme ve yasamayı paylama platformuna dönüştürüldüğünü ifade eden Bozdağ, adli yıl açılışlarının yargının sorunlarının konuşulduğu yer olması gerektiğini söyledi.

 

Yasal zorunluluk olmaktan çıkartan adım yolda

 

Adli yıl açılış törenlerinin kaldırılması, yeniden yapılandırılması konusunda çalışma olup olmadığı sorulan Bozdağ, Avrupa'daki örnekleri incelediklerini, Türkiye'deki gibi adli yıl açılışının pek çok ülkede olmadığını aktardı. Bozdağ, şunları belirtti: "Yeni dönemde diyoruz ki, adli yıl açılışını zorunlu olmaktan çıkaralım. Adli yıl açılışını Yargıtay yine nasıl istiyorsa öyle yapsın, mahkemeler nasıl istiyorsa öyle yapsın. Üniversiteler nasıl kendi açılışlarını yapıyorlarsa öyle yapsın ve burada bir zorunlu tekeli ortadan kaldıralım. Hürriyeti egemen kılalım. İsteyen adli yıl açılışını nasıl istiyorsa öyle yapsın. Bunun önünü açmak lazım. Önümüzdeki dönemde adli yıl açılışını yasal zorunluluk olmaktan çıkartan bir adımı atmayı planlıyoruz."

Bozdağ, bu konuda bir değerlendirme yaptıklarını gelecek yasama yılında buna dair bir adım atacaklarını bildirdi.

 

Hakim ve savcı maaşlarına zam

 

Bir başka soru üzerine, hakim ve savcıların mesleki talepleri ve sorunlarıyla ilgili olumlu adımlar atacaklarını söyleyen Bozdağ, "Önümüzdeki hafta içerisinde bu çalışmaları TBMM'ye sunacağız. Muhtemelen pazartesi günü bir son görüşme yaptıktan sonra Parlamentoya büyük ihtimalle tasarı olarak sunacağız. Özlük haklarıyla ilgili düzenleme hakim ve savcılarımızın tamamını kapsıyor ve onların maaşlarına bir zam yapıyoruz. Onları mutlu edecek bir adım olarak görüyorum. Eminim ki bütün hakim ve savcılarımızın memnun olacağı bir rakam olacaktır" diye konuştu.

 

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