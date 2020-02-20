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Adli tıp uzmanları: Kesin ölüm nedenini belirlemek imkânsız

"Adli tıp raporu eksikliklerle dolu"

20 Şubat 2020 09:43

Başta Rabia Naz Vatan Olmak Üzere Şüpheli Çocuk Ölümleri’nin Araştırılması için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, adli tıp uzmanlarını dinledi. Uzmanlar, Rabia Naz Vatan’ın ölüm nedeninin tartışmasız olarak belirlenemediğini ifade etti.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, komisyonda vekilleri bilgilendiren Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü’nden Prof. Dr. Nergis Cantürk, eksikliklerle dolu olduğu belirtilen Adli Tıp raporunun erken gömülme nedeniyle tartışmalı hale geldiğini bildirdi. Cantürk, Rabia Naz Vatan’ın defin işlemlerinin geciktirilmesi ve vücutta yapılacak incelemelerin detaylandırılması durumunda ölüm nedeninin ‘tartışmasız’ olarak belirlenebileceğini ifade etti.

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Başkanlığı’nda görevli Doç. Dr. Sait Özsoy da milletvekillerine sunum yaptı. Doç. Dr. Özsoy, Rabia Naz Vatan’ın ölümünün ardından sağlıklı bir olay yeri incelemesi ve adli tıp kurumu araştırması yapılmadığını söyledi. Komisyon, son toplantısını önümüzdeki günlerde yapacak.

TIKLAYIN - Adli Tıp Uzmanı Cantürk: Rabia Naz'ın otopsisinde eksiklikler var

 

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