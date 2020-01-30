Adli Tıp Uzmanı Cantürk: Rabia Naz'ın otopsisinde eksiklikler var

Giresun’da 2018’de 'şüpheli' bir şekilde yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nda uzmanlar, milletvekillerine çocuk ölümlerine neden olan ihmaller ve sonrasında yapılması gerekenlere yönelik sunum yaptı. Komisyonda söz alan Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Selahattin Güven, Rabia Naz'ın ölümünün ardından soruşturma yapılmadığını anlattı. Adli Tıp Uzmanı Profesör Doktor Gürol Cantürk de, otopside eksiklikler bulunduğunu söyledi.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, komisyonda, Ankara Üniversitesi’nden Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Gürol Cantürk, çocuk ölümleri ve alınması gereken önlemler hakkında sunum yaptı. Cantürk, şüpheli çocuk ölümlerinde defin yapılmadan adli tıp uzmanı tarafından otopsilerin yapılması gerektiğini söyledi. Adli tıp raporlarında kesin ifadelerden kaçındıklarını ve düşmeye dair kesin bilgiye ulaşmanın zor olduğunu ifade eden Cantürk, “Rabia Naz olayını gazetelerden takip ettim. Yapılan otopsilerde bir takım eksiklikler var. Merkezlerde yapılan otopsiler daha nitelikli oluyor” yanıtını verdi.

Cantürk, Rabia Naz incelemelerinde skopi cihazı üzerinden mermi görüntüsü arandığını ancak kemik kırıklarının detaylı incelenmediğine dikkat çekti.

İstisnai durum

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Selahattin Güven ise devlet korumasındaki 21 bin çocuğun bakımından sorumlu olduklarını söyledi ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. Rabia Naz’ın ölümü sonrasında her zamanki şüpheli çocuk ölümlerinden farklı bir tutum izlendiğini dile getiren Güven, şunları söyledi:

“Rabia Naz'ın vefatından bilgili değildik, basına yansıdıktan sonra öğrendik. Bir çocuk vefat ettiyse veya ağır hastalık geçirdiyse biz bunun için mutlaka soruşturma açıyoruz. Ancak Rabia Naz olayı bizim için bunu yapmadığımız bir durum. Rabia Naz kızımıza baktığımızda bu ihbarı dokuzuncu ayda duymuşuz ve sosyal inceleme yapmışız. Arkadaşlarımız bilgi almışlar ve haneyi ziyaret etmişler. Bizden destek istememiş. Ekonomik olarak da destek istememişler. Sosyal hizmet anlamında yapabileceğimiz bir şey olmadığı için ayrılmışız. Babanın gözaltı haberini ihbar olarak kabul edip evdeki diğer çocuk mağdur olmasın diye yine evini ziyaret etmişiz. 'Baba evini sattı' haberlerinden sonra maddi desteğe ihtiyaç var mı diye yine gitmişiz ve olumlu karşılanmamışız.”

Rabia Naz dosyalarında ambulans ve hastane kayıtlarının silindiği iddiaları

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Başak Tezel ise yaptığı sunumda, çocuk ölümleri hakkında bilgi verdi. Rabia Naz ile ilgili dosyalarda ambulans ve hastane kayıtlarının silinmiş olduğuna yönelik iddialar hakkında konuşan Tezel, “Bilgim yok, bilgi alıp size ileteceğim” dedi.