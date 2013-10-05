Adli Tıp raporunu açıkladı; Abdullah Cömert'i gaz fişeği öldürdü

Hatay’ın Antakya ilçesindeki Gezi eylemleri sırasında 3 Haziran günü hayatını kaybeden Abdullah Cömert’in gaz fişeğinin başına çarpması sonucunda öldüğü Adli Tıp Kurumu raporuyla kesinleşti.

İsmail Saymaz'ın Radikal'deki haberine göre, jandarmanın olaya ilişkin hazırladığı rapora da atıfta bulunan Adli Tıp Kurumu raporunda, “Cömert’in ölümünün gaz fişeğinin kafaya isabet etmesi sonucu oluşan kafatası kırıkları ile birlikte beyin kanaması ve beyin doku harabiyeti sonucu meydana gelmiş olduğu ifade edildi” ifadesi yer aldı.

Öte yandan Cömert’in vurulduğu noktada görev yapan polisin şüpheli değil, tanık sıfatıyla dinlendiği de ortaya çıktı. Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Dairesi, Abdullah Cömert’in ölümüyle ilgili hazırladığı raporunu tamamladı. Cömert’in otopsi raporunda şunlar dile getirildi:

“Alnının ortasında 4x5 santimetrelik, alın sağ kaş üstünde 2,5x1,5 ve 1x5, 1 santimetrelik iki ekimoz, sağ kaş dış yanda 4x1,5 santimetrelik sürtünme tarzı sıyrıklı ekimoz, bunun kökünde 1x1 santimlik, alt kısmında yanık ile uyumlu görünümü bulunan ateşli silahla oluşması muhtemel sıyrık, kafatasının sağ tarafında dışa bakan yarım ay şeklinde kemiğe kadar ulaşan 4 santimetrelik yırtık, yarım ayın ortasına düşen bölümde 1,5 santimetrelik yüzeysel sıyrık görüldü. Vücudun başka bir yerinde herhangi bir benzeri yara görülmedi.”

Raporda ayrıca, Jandarma Genel Komutanlığı raporuna da yer verildi. Dosyadaki gaz fişeğini inceleyen komutanlık hazırladığı raporda “Toplam ağırlığının 150 gram, uzunluğunun 115.5 m, çapının 30 milimetre, ilk hızının 75 metre/saniye, yanma süresinin 20 saniye, azami menzilinin 90/150 metre, gecikme zamanının 2 saniye, yayılma zamanının 20 saniye şeklinde olduğu dikkate alındığında kişinin ölümü gaz fişeğinin kafaya isabet etmesi sonucu oluşan kafatası kırıkları ile birlikte beyin kanaması ve beyin doku harabiyeti sonucu meydana gelmiştir” dedi. Adli Tıp Kurumu da bu rapor ışığında, “Kişinin kafasına gelen gaz fişeği çarpması sonucu yaralanması ile ölümü arasında illiyet bağı bulunmuştur” saptamasında bulundu.

Tanıklar olayı anlattı

Raporda ayrıca dosyada bulunan tanık ifadelerine de yer verildi. Tanık Sedat Şener, ifadesinde, Cömert’in gaz bombasıyla yaralandığını belirtti. Cömert’e on metre mesafede bulunduğunu kaydeden Şener şöyle konuştu:

“Olay esnasında Yıldız ve Uzunyol sokaklarının birleşme yerindeydim. Polis ekipleri tarafından gaz atılıyordu. Gaz bombası Cömert’in kafasının yan tarafına isabet etti. Yere düştü. Kafasının her yerinden kan akıyordu.”

Muhteşem Portakal da olayı balkondan izlediğini kaydederek, “Abdullah’ın sol baş tarafına doğru gaz bombası çarptığını, şahsın ‘Yandım’ diye bağırarak yere düştüğünü gördüm. Abdullah’ın elinde hiçbir şey yoktu” diye konuştu.

Polisler sanık değil tanık

Öte yandan, gaz bombası atan polislerin ‘şüpheli’ değil ‘tanık’ olarak dinlendiği ortaya çıktı. Hatay Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Hacı Ali Demir, o gün zırhlı araçta TEM Şubesi’nden iki polisle görev yaptığını söyledi. Birlikte görev yaptığı polislerin isimlerini bilmediğini anlatan Hacı Ali Demir, “Gaz kursu aldığını ve tecrübeli olduğunu” söyledi. Cömert’in nerede ve kimler tarafından yaralandığını bilmediğini kaydeden Demir, dağılanların sokak başlarında toplanıp taş atması üzerine kontrollü ve grubun arka tarafına gelecek şekilde gaz kullandığını anlatı . Aynı birimde görevli Ahmet Kuş da “Yakın mesafede bulunan eylemcilere şortland’ın mazgalından, elle atılan gaz bombası atıyorduk. Uzun mesafede bulunanlara ise 45 derecelik açıyla grubun arka tarafına gelecek şekilde atıyorduk” dedi.