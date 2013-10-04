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Jandarma Kriminal, Ahmet Atakan'a çarpan kapsülü inceleyemedi mi?

Atakan'ın kafasına isabet ederek ölümüne sebep olduğu iddia edilen biber gazı kapsülündeki kanın Atakan'a ait olmadığı ortaya çıktı

04 Ekim 2013 20:36

ODTÜ gösterilerine destek amacıyla Hatay’da 10 Eylül günü yapılan gösteriler esnasında 4 katlı binanın çatısında düşerek yaşamını yitiren Ahmet Atakan (23) soruşturmasında Atakan'ın başına isabet ettiği iddia edilen biber gazı kapsülü incelendi. Jandarma Kriminal incelemesinde, kan lekesinin Atakan’a ait olmadığı belirlediği iddia edildi. Öte yandan Jandarma Kriminal Dairesi'nin yayımladığı raporda kapsül üzerindeki maddenin kan olup olmadığını belirleyemediği iddia edildi.

Hürriyet gazetesinden Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Hatay’da yapılan gösteriler sırasında Ahmet Atakan 4 katlı binanın çatısında düşerek yaşamını yitirdi. Bazı görgü tanıkları, Atakan’ın başına bir gaz kapsülü isabet ettiğini önü sürmüştü.

Büyük tartışma yaşanan olay ile önem bir gelişme ise 15 Eylül’de yaşandı. CHP Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz ve Atakan Ailesi, üzerinde kan ve saç kılı örneği bulunan gaz bombası kapsülünü Cumhuriyet Başsavcısına teslim etti.

Başsavcılık da, kapsülü incelenmek üzere Ankara’ya gönderdi. Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı Jandarma Kriminal Dairesi kapsül üzerindeki incelemesini tamamladı ve bir sayfa olarak Başsavcılığa sundu.

 

'Üzerindeki maddenin ne olduğunu anlayamadık' 

 

Öte yandan soL gaztesinden Elif Örnek'in haberine göre Jandarma Kriminal Dairesi örneği inceleyemedi. Kapsül hakkında düzenlenen tek sayfalık raporda, “Üzerindeki madde kan değil, ancak ne olduğunu anlamadık, saçları inceleyemedik” denildi.

Ahmet Atakan’a isabet ettiği düşünülen ve üzerinde saç ve kan örneği olan gaz bombası kapsülü, 13 Eylül’de, Ahmet’in çatısından düştüğü binanın bitişiğindeki apartmanın önünde, mazgalların içinde bulunmuştu. Durumun Atakan ailesine haber verilmesinin ardından aile, CHP Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz’la birlikte, gaz bombası kapsülünü Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı’na götürdü.

 

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