Adli tıp karar verecek; çöpte ve denizde parçaları bulunan 2 kadın kim?

Adana’da 4 gün önce çöp ayrıştırma tesisinde bulunan 2 kesik kadın bacağından sonra bir de kol bulunurken, Mersin, Silifke’de de denizde kesik kadın gövdesi bulundu. Adli tıp bulunan ceset parçalarının kime olduğuna dair kararı DNA testiyle verecek.

Habertürk'te yer alan habere göre, araştırmalar sürerken polis, garsonluk yaptığı kahvehanede "Bir kadını 6 parçaya ayırıp çöpe attım" diyen F.K.’yı arıyor. F.K.’nın bahsettiği kişinin 25 yaşlarındaki Songül adlı bir kadın olduğu iddia edildi.

Adana ’nın merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi’nde 3 Aralık’ta Büyükşehir Belediyesi’ne ait katı atık ayrıştırma tesisinde işçiler, çöpler içinde; üzerinde pantolon ve çorap bulunan 2 bacak buldu.

Çöpten çıkan ceset parçasının, İstanbul’da öldürülen Münevver Karabulut cinayetiyle benzerlik göstermesi üzerine Cinayet ve Gasp Bürosu’ndan deneyimli polislerden oluşan 2 özel ekip kuruldu ve cinayet araştırması derinleştirildi.

Özel ekip, kesik bacakların bir kadına olduğunu belirledi. Öldürülen kadının diğer parçalarının da katı atık bertaraf tesisinde olabileceği ihtimali üzerine polisler çöplerin arasında ceset parçası aradı. Çalışmalar sonucu önceki akşam saatlerinde kadının kesilmiş bir kolu bulundu.

Polis kadının diğer parçalarını sadece çöp ayrıştırma tesisinde değil, 30 mahallede 500 çöp kutusunu tek tek arayarak bulmaya çalışıyor. Polis, bu çöp kutularını gören yaklaşık 350 güvenlik kamerasını da incelemeye aldı.

Denizde kadın gövdesi

Polis ekipleri, Adana ve çevresinde aramalarını sürdürürken Mersin’in Silifke İlçesi’nden bir haber geldi. Silifke’de denizde kesilmiş bir kadın gövdesi bulundu.

Gövde de diğer parçalarla birlikte Adana Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. İlk tespitte ölüm zamanının farklılık gösterdiği belirtilen diğer organlarla gövdenin aynı kadına ait olmayabileceği bildirildi.

Ancak DNA eşleşmesinin ardından kesin tespit yapılacağı öğrenildi.

"Bir kadını 6 parçaya ayırdım çöpe attım"

Polisin F. K. adlı bir kişiyi katil zanlısı olabileceği şüphesiyle aradığı öğrenildi. İddiaya göre bir kahvehanede garsonluk yapan ve evi olmadığı için burada yatıp kalkan F.K., çevresindekilere bir kadını 6 parçaya ayırarak öldürdüğünü ve çöpe attığını söyleyip, “Kaçacağım buralardan” dedi.

Karısı ve tek çocuğunu yıllar önce kazada kaybeden, geçen günlerde de annesi ölen F.K.’nın söylediklerini çevredekilerin dikkate almadığı ancak çöplükte kesik kadın bacağı bulunmasının ardından polise ihbarda bulundukları öne sürüldü.

F.K.’nın keserek öldürdüğünü iddia ettiği kişinin ise uyuşturucu ve hap bağımlısı, sokaklarda yaşadığı belirlenen 25 yaşlarındaki Songül adlı kadın olduğu iddia edildi.